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Ростовский цирк приостановил работу на два месяца
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Ростовский цирк приостановил работу на два месяца 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает 161.ру со ссылкой на финансового директора цирка Наталью Шульгу, решение о приостановке работы учреждения принято его руководством с целью устранения проблем с пожарной безопасностью.
По словам Натальи Шульги, в цирке нет пожарной сигнализации, отсутствуют системы автоматического пожаротушения и дымоудаления.
Двери в зрительский зал деревянные, а не металлические, как должно быть.
Стены окрашены масляной краской, которая относится к категории горючей отделки.
Финдиректор заявила, что через два месяца все нарушения по пожарной безопасности в цирке будут устранены.
В настоящее время уже подготовлен проект системы пожарной безопасности. Ее начнут устанавливать в ближайшие дни.
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