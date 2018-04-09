Ростовский цирк приостановил работу на два месяца

Как сообщает 161.ру со ссылкой на финансового директора цирка Наталью Шульгу, решение о приостановке работы учреждения принято его руководством с целью устранения проблем с пожарной безопасностью.

По словам Натальи Шульги, в цирке нет пожарной сигнализации, отсутствуют системы автоматического пожаротушения и дымоудаления.

Двери в зрительский зал деревянные, а не металлические, как должно быть.

Стены окрашены масляной краской, которая относится к категории горючей отделки.

Финдиректор заявила, что через два месяца все нарушения по пожарной безопасности в цирке будут устранены.

В настоящее время уже подготовлен проект системы пожарной безопасности. Ее начнут устанавливать в ближайшие дни.