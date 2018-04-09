Ростовский цирк закрыли по решению руководства из-за нарушений пожарной безопасности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. / ТАСС /. Руководство Росгосцирка приняло решение о временном закрытии ростовского государственного цирка из-за выявленных нарушений пожарной безопасности, сообщила в понедельник ТАСС финансовый директор ростовского цирка Наталья Шульга.

"Мы посоветовались с гендирекцией [Росгосцирка], гендиректор принял решение приостановить работу филиала. Где-то порядка 2 — 2,5 месяцев [цирк не будет работать]. На данном этапе 37 пунктов нарушений по противопожарной безопасности", — сказала она.

Сотрудники МЧС провели проверку 5 апреля. Сейчас цирк уже начал устранять выявленные нарушения, Росгосцирк выделил на эти мероприятия около 15 млн рублей.

По словам собеседницы агентства, в декабре 2017 года уже проводилась проверка, по итогам которой в цирке выявили нарушения по шести пунктам, в частности, там отсутствовали системы пожаротушения и дымоудаления. Работы по устранению этих нарушений также продолжаются.

Ростовский государственный цирк является объектом культурного наследия регионального значения. Здание цирка, которое по виду напоминает Большой театр в Москве, построено в 1957 году.