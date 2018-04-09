Шоу не будет: ростовский цирк закрыл двери для зрителей и гастролеров

Сегодня, 9 апреля, цирк в Ростове временно приостановил свою работу. Такое решение приняло руководство цирка. В ближайшие два месяца зрителям не будут показывать представления. Именно столько времени потребуется, чтобы фойе, зрительный зал и закулисье обезопасить на случай пожара.

— Гастроли у труппы, которая выступала у нас, закончились. Поэтому руководство решило приостановить работу, чтобы устранить все неисправности в системе пожарной безопасности. Сейчас мы не принимаем артистов. Это временный простой, — рассказала финансовый директор цирка Наталья Шульга.

На устранение неполадок уйдет один гастрольный период — два месяца. После этого зрители придут в уже безопасный цирк.

По словам Шульги, красить эвакуационные выходы и устранять прочие недочеты будет легче, когда артистов не будет в здании.

— Ничего экстренного не происходит. Этот период вынужденного простоя, который бывает в каждом цирке. Тем более сейчас начинается время отпусков, — рассказывает финансовый директор цирка.

Опасность для артистов и зрителей

Наталья Шульга рассказала, какой фронт работы предстоит сделать к лету. По ее словам, в здании практически отсутствует система пожарной безопасности. В случае пожара рассчитывать можно только на несколько стареньких огнетушителей и на себя.

В цирке нет пожарной сигнализации. Двери в зрительский зал, рассчитанный на 1300 человек, деревянные, а не металлические, как должно быть.

— Система дымоудаления отсутствует, как и система автоматического пожаротушения, — перечисляет нарушения Наталья Шульга.

Наталья Шульга рассказала, какой фронт работы предстоит

Стены во всем цирке окрашены масляной краской, которая относится к категории горючей отделки. Ну а «вишенка на торте» — комната над манежем и зрительным залом, в которой находится система управления световым оборудованием.

— Сказать, что я была в ужасе, когда ее увидела, ничего не сказать: всюду — горы мусора, окурки (хотя курить здесь строго запрещено), бутылки из-под спиртного, электрическая печка зачем-то. Видимо, работники на ней готовили еду. Всё так захламлено, что, случись здесь, к примеру, короткое замыкание, и цирк мог вспыхнуть, как свечка, — комментирует Наталья Шульга.

Проверки и штрафы

На протяжении последних трех лет Госпожнадзор неоднократно предписывал цирку устранить неполадки, но там на всё закрывали глаза. А во время последней проверки выписал штраф на сумму 140 тысяч рублей.

— Руководство цирка не предпринимало ничего, чтобы устранить нарушения. Максимум обучили двух-трех человек: рассказали им, что делать в случае пожара. И подзарядили огнетушители. Четыре года цирк практически не выделял деньги на пожарную безопасность. Например, в 2016 году на это было потрачено всего 13 тысяч рублей, в то время как уборка цирка в год обходилась в 5 миллионов рублей, — рассказывает Наталья Шульга. — Я приехала работать в Ростов в начале февраля. Штраф уже оплатили.

Также готов проект системы пожарной безопасности. Ее начнут устанавливать в ближайшие дни.

— Хочу подчеркнуть, что проект сделали еще до трагедии в Кемерово, — рассказала Наталья.

Наталья Шульга заверила, что через два месяца все нарушения по пожарной безопасности в цирке будут устранены.

Директор Дмитрий Резниченко , который руководит цирком с 2014 года, подтвердил, что все эти проблемы существуют. Но поясняет, что не мог ничего с этим сделать.

— Нам не выделял деньги Росгосцирк. На установку системы пожарной безопасности надо 10 миллионов. Заработать на это цирк не мог. Закрыть цирк я тоже не мог, потому что решение должен принимать суд. Сейчас на систему пожарной безопасности деньги, видимо, выделил Росгосцирк. Я рад, что дело сдвинулось с мертвой точки, — сказал Дмитрий Резниченко.

Также Резниченко сообщил, что не знает, действительно ли штраф Госпожнадзору оплачен.

— Я хоть и являюсь директором, но у меня забрали лицензию. Поэтому доступа к бухгалтерии у меня нет. Могу только сказать, что все эти годы я вел диалог с Росгосцирком по поводу пожарной безопасности, — подытожил Резниченко.