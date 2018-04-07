Животные будут лечить, а МЧС — учить: Наталья Шульга рассказала о том, как изменится ростовский цирк

В Ростове едва улеглась шумиха вокруг кадровых назначений в городском цирке, а его новое руководство уже анонсировало большие планы: решить проблемы с пожарной безопасностью, переделать злополучный проект реставрации, запустить для горожан несколько бесплатных проектов. Перспективы этих проектов пока неясны: в течение полугода цирк может закрыться на долгий капитальный ремонт. А может не закрыться. О том, что в цирке изменится уже этой весной, его финансовый директор Наталья Шульга рассказала 161.ru.

Наталья Шульга перевелась в ростовский цирк в феврале. До этого она возглавляла подразделения Росгосцирка в других городах: Курсе, Ярославле, Новокузнецке. Специально для нее в Ростове создали новую должность — финансовый директор. По факту руководит цирком именно она, хотя формально должность директора по-прежнему занимает Дмитрий Резниченко

Шульга сразу обозначает, где начинается фронт грядущих работ: закулисье, фойе, зрительный зал цирка выглядят непрезентабельно. Проблема и в плохих условиях для содержания животных, и в возрасте коммуникаций. Но Наталья уверяет, что «превращение цирка во дворец» — вопрос времени.

Анималотерапия

У Натальи Шульги большой опыт работы в Росгосцирке. Те ноу-хау, которые ждут Ростов, она уже опробовала в других городах, например, в Курске. Наталья делает акцент на том, что сейчас в донском цирке все поставлено на коммерческую основу, а благотворительных проектов катастрофически не хватает.

— Например, в Ростове есть хорошая цирковая студия. Занятия в ней платные для всех, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, — говорит Наталья.

По словам Шульги, цирковому искусству в этой студии сейчас обучаются два ребенка с синдромом Дауна.

— Мамочки платят в месяц тысячу рублей. Для кого-то это не деньги. Но когда речь идет об особых детках, мамы которых, как правило, не могут позволить себе выйти на работу, мне кажется, что здесь каждая тысяча на счету. Впредь такие ребята будут заниматься в нашей студии бесплатно, — говорит руководитель.

Наталья привела в пример ярославский цирк, в котором работала.

— В нем ежедневно на волонтерских началах занимались с детьми. Каждый день в цирке было по 350 детей, — комментирует Шульга. — Так должно быть и в Ростове.

Уже сейчас на манеже в Ростове еженедельно проходят репетиции, на которых бесплатно пускают всех желающих. Еще здесь начали проводить для детей-инвалидов анималотерапию (разновидность психотерапевтической помощи, при которой используются животные). Во время таких занятий детвора — не только зрители, но и участники процесса. Ребята могут на манеже пообщаться, например, со слоном.

Скоро на репетицию со слонами смогут посмотреть все желающие

Уроки безопасности

Наталья Шульга воспитывает маленькую дочь. Поэтому она понимает, что детям будет интересно и полезно знать, как поступать в экстренных случаях. Поэтому она решила приглашать в цирк спасателей, которые будут рассказывать ребятам, как вести себя в той или иной ситуации.

— Хочу, чтобы спасатели в интересной форме, не похожей на урок ОБЖ, учили детей тому, как надо вести себя в чрезвычайных ситуациях. Осталось только согласовать все с областным МЧС . Это тоже будет бесплатно, — говорит Шульга.

Также в ближайшие пару месяцев в цирке начнет работать студия дрессуры. Дети-инвалиды и сироты смогут вместе с профессиональным дрессировщиком обучать своих собак командам.

А для взрослых уже весной будет работать «Школа волшебников», в которой покажут, как делаются фокусы.

— Хочется открыть еще студию жонглирования, — делится планами финансовый директор.

Ремонт

Наталья Шульга признает, что цирку нужен капитальный ремонт. Но безопасность — прежде всего.

— Есть проблемы с системой пожарной безопасности. Мы их решаем. Следующий этап — косметический ремонт: заменим обивку кресел, покрасим стены. Надо сделать вольеры для животных, загон для лошадей. А то труппы каждый раз строят какие-то городульки за кулисами, — говорит финансовый директор.

Следующий шаг — реставрация цирка. Для этого нужно подготовить жизнеспособный проект.

— После того как проект будет готов, начнутся реставрационные работы. Пока неясно, будем ли мы закрывать цирк на время ремонта, либо нет. Вероятно, на подготовку проекта и реставрацию цирка уйдет два года.

К слову, предыдущий проект реставрации цирка был утвержден в 2016 году, но в последний момент он не прошел госэкспертизу.

— Старый проект не предусматривал замену сетей тепло-, водо— и электроснабжения. Не вошел в него и ремонт манежа. Поэтому нужно его доработать. Надеюсь, максимум через два года цирк превратится в настоящий дворец, — подытожила Наталья Шульга.