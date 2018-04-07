«Бабушка показывала, где стоял их дом. Просто оплывшая яма». Личные истории о войне в фотографиях

В Пермь приехал проект «Живая победа». Инициативная группа восстанавливает фотографии военных лет вместе с родственниками тех, кто на них изображен. Но это не просто фотокарточки. Это библиотека человеческих судеб и историй. Мы побывали на съемочной площадке и рассказываем о проекте, знать о котором обязательно.

— Бантик на шляпке был дальше.

— Мы почти на границе зрачка.

— За шляпу… За шляпу, не за волосы! Бери и наклоняй.

— Подбородок повыше. Нет, пониже.

— Четыре целых восемь сотых секунды.

— Воротничок чуть в сторону.

Каждый кадр вымеряется до миллиметров. Аутентичную камеру-гармошку окружили три спеца по фото, вокруг модели стоят еще четыре человека, следящих за каждой деталью. Модель молчит, не издает ни одного звука, чтобы случайно не изменить позу и не сделать последний час работы потраченным впустую. На фоне всего этого негромко поет Леонид Утесов

Та самая камера-гармошка

Мы — за кулисами проекта «Живая победа». Его придумала и успешно опробовала на земляках команда из Екатеринбурга. Суть проекта — оживление архивных фото обычных людей. Желающие присылают через специально созданный сайт заявки, включающие фото своего родственника военных лет и собственную фотографию сегодня. Авторов понравившихся заявок приглашают на фотосессию, антураж и костюмы для которых подбирают заранее.

— Это очень личная история. Она началась, когда у меня умер дедушка, а другого соавтора проекта — бабушка. Нити и связи разрываются, у людей остаются только фотокарточки, а у некоторых даже их не остается. Память стирается очень быстро, поэтому у нас и появилась такая идея, — рассказывает один из соавторов «Живой победы» Артемий Захаров. — Наш проект — это история судеб. Мы хотели, чтобы наши герои пошли к своим бабушкам и дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. Чтобы они расспросили, кто на этих снимках, узнали о своих родных. Это катарсис, личная история для каждого, ведь изображенных на фото людей с нами зачастую уже нет, а мы даем возможность соприкоснуться с ними и с их историей.

Первый опыт авторов получился настолько удачным, что они начали работать не только в Екатеринбурге, а в девяти городах по всему Уралу.

— За это время появилось множество удивительных историй. Одна из них. Двоюродная бабушка участницы проекта была полевой медсестрой, и во время боя на Курской дуге их закидывали туда с самолета. Они приземлялись и выносили раненых бойцов. Она вынесла семерых. Пошла за восьмым. Идет бой, она видит бойца, у которого ранения, но понимает, что он погибнет, что она не сможет его вынести. В полевых условиях — когда вокруг идет бомбежка — она легла на него и сделала ему прямое переливание крови. Боец выжил. Очнулся в госпитале — ему рассказали эту историю. Он нашел эту медсестру, влюбился в нее, и они поженились, — продолжает Артемий. — Нам кажется, что такого не бывает. Что это из кино или книг. А люди приходят и приносят такие истории.

Эвакуированный Ленинградский театр

В каждом из городов-участников проекта организаторы делают один групповой снимок, а также десять отобранных личных историй. Все города «Живой победы 2018» объединены общей темой — темой эвакуации. В Екатеринбурге восстанавливали снимок с эвакуированной коллекцией Эрмитажа , в Тюмени — с эвакуацией тела Ленина, в Ирбите — с историей мотоциклетного производства военных лет.

Профессиональный грим

Сравнение с оригиналом

В Перми была выбрана тема театральной эвакуации. Именно в Пермь была эвакуирована Мариинка, называвшаяся тогда Ленинградским театром оперы и балета.

Артисты оказались в Прикамье в августе, а уже в начале сентября дали первую постановку с начала войны. Сохранился кадр с театральной труппой на сцене — был поставлен «Иван Сусанин». Именно этот снимок восстанавливали при помощи Пермского театра оперы и балета и обычных пермяков.

Вид сзади

Финальный вариант

Этим связь Перми и театра в годы Великой Отечественной не ограничивалась. Здесь выступала балерина Галина Уланова , творили композиторы Арам Хачатурян Сергей Прокофьев . В Перми Прокофьев в 1943 году написал балет «Золушка», который через два год станет первой постановкой Большого после возвращения из эвакуации.

О призвании

Помимо группового фото, мы побывали на съемках людей, чьи заявки победили в отборочном конкурсе.

Екатерина Костарева принесла снимок своей бабушки Анны Дмитриевны. Примечательно, что процесс реконструкции одного фото иногда занимает до пяти часов, но у Екатерины получилось с первого раза.

Анна Дмитриевна

На камере фото всегда перевернуто

— Фотография была сделана в начале 40-х. Бабушка тогда жила и работала в Улан-Удэ. Все военные годы она проработала в детском доме с эвакуированными детьми, а ее муж не вернулся с войны, — едва сдерживая слезы, рассказывает Екатерина. — В 1947 году она повторно вышла замуж за моего деда. Он прошел всю войну до Берлина. Возил на фронт авиамоторы с завода Свердлова и сам был в первом выпуске нашего летного училища.

Екатерина продолжила педагогическую династию.

Никакого света

Получившиеся негативы

Екатерина и ее бабушка

— Я никогда не считала, что мы похожи. У нас совсем разные глаза, но очень схожая судьба в смысле профессии. Она всегда была педагогом, и я продолжаю эту традицию. Работаю директором в школе. Был период, когда я уходила из профессии и считала, что это не мое, но после этой съемки у меня уже нет выбора, — Екатерина заставляет себя чуть-чуть улыбнуться. — Это дань семейным традициям. Огромная дань памяти моей семье. И опыт для моих детей, которые сейчас растут и для которых семья должна быть главной ценностью.

Участник пяти войн

Прадед Дениса Захарова — участник пяти войн: Первой мировой, Гражданской, Советско-Польской, Советско-Финской войны и Великой Отечественной.

— Это Кирилл Романович Бекасов — мой прадед по материнской линии. Фотокарточка была сделана весной 1940-го года, на ней еще были напечатаны слова «Дарю сердечно, помню вечно». Скорее всего, он вложил ее в письмо, которое отправил, выписавшись из госпиталя, — рассказывает Денис. — Прадед пропал без вести на Смоленском направлении в декабре 1943-го. Мы все родом с самого-самого востока Беларуси, получается, он погиб всего километрах в 150-ти от дома. Он был старшим разведчиком артиллерийской группы, то есть арт-наводчиком, который сидит в стороне и корректирует. Погибла вся группа. Как — неизвестно.

Дениса готовят к фотосессии

С фото прадеда

В начале 2010-х годов поисковые отряды нашли там же на Смоленщине несколько погибших бойцов. Среди них оказался прадед Дениса по отцовской линии. Николай Николаевич родился в деревне Шабуничи под Краснокамском.

— Получилось, судьба свела их так, что они погибли там, рядом друг с другом, а спустя долгие годы она же сведет их внуков уже здесь, в Перми, — добавляет Денис.

Бабушка Дениса рассказывала ему, что немцев она видела трижды за войну.

— Бабушка родилась в деревне Киркоры, а дедушка — в деревне Алюты. Это разросшиеся хутора на северо-востоке Могилевской области. Бабушка показывала, где стоял их дом. Просто оплывшая яма. Немцев они видели три раза за всю войну. Наши отступали, но отступали они пешком. Несколько телег, лошади какие-то, а остальные на своих двоих. Шли целые колонны беженцев. Помнит, как их расстреливали с воздуха, а те прятались по лесам. Потом в деревню приехали немецкие мотоциклисты. Осмотрелись, попили воды и уехали — потому что все попрятались, смотрели из укрытий и через щели в заборе, — вспоминает рассказы бабушки Денис. — В 1943-м году партизаны подожгли железнодорожную станцию километрах в семи от деревни. От нее только рытвина и осталась. Сначала рванул состав с авиационным топливом. Двое суток было светло как днем. А за ним — состав с боеприпасами. Через двое суток кто-то прибежал в деревню и закричал: «Каратели». Кто успел, ушли. Кто нет…

Иначе никак

А в 1944-м началась операция Багратион.

— Сутки была слышна канонада где-то на востоке. Неожиданная совершенно. Все громче и громче. Деревня тогда уже была сожжена, одни трубы торчали, так что все жили в лесу, в землянках. И тут со стороны дороги — шум моторов, а над головой начали носиться самолеты. Так низко, что чуть не задевали верхушки деревьев, — продолжает Денис. — Эту колонну разгромили, и затем людские потоки пошли уже в другую сторону. Просто много обессиленных людей, смотрящих себе под ноги. Сутки тишины — и канонада на западе. Бабушка поняла, что их освободили.

Последние штрихи

После завершения съемок во всех девяти городах пройдет фотовыставка с получившимися коллажами. В Перми она запланирована на 4 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, как в Перми пройдет День победы.