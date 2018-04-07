Фильм «Не в себе»: во власти безумия

В ролях: Клер Фой, Джошуа Леонард и др.

Производство: США Краснодар. 7 апр. — Новая Кубань. Попытка передать атмосферу всепоглощающего безумия на экране иногда отдает неким популизмом. Любование бессилием человеческого разума не самый сложный путь к кассовому успеху фильма. Тем более, что подобные сюжеты отнюдь не новы. В череде копий у кинематографистов никак не получится выступить в роли первопроходцев. И все же, беря за основу до боли знакомые фабулы, съемочная группа драмы «Не в себе» разнообразила произведение легким креном в сторону новизны.

Вполне земной рассказ о жизненной ситуации, готовой настигнуть любую женщину, перекликается с параллельной реальностью. Нет, мистицизм здесь не вполне уместен — так что, почитатели призраков останутся ни с чем. Битва с властью капиталов откладывается на потом. Сперва — отважная дама вступает в противостояние с собственным рассудком (ставя под сомнение устойчивость капризной психики).

Неверие словам, отчаяние от уничтожения истины делает главную героиню рафинированным воплощением жертвы. Впрочем, сопричастность зрителя к мученице до определенного момента не вызывает сочувствия.

Закономерность вмешательства медицины в прогрессирующий недуг сопровождается молчаливым согласием.

Мания преследования встречается с апатией одиночества. Депрессивные мотивы ломают последние зачатки надежды. Маниакальные идеи, всплывающие в мыслях участников «спектакля», стирают границы и тонут в безудержном поиске исходной точки. Оторопь от внезапности локальных поворотов и путающих кинозал перемен нисколько не утомляют. Напротив, обилие косвенных намеков убивает (едва ли допустимую) скуку. Дешевые манипуляции по увеличению хронометража — отвергнуты. Каждый шаг и реплика актеров обоснованы и логичны. Ожидание апогея лишь придает очарования мрачным этюдам.

Психологический поединок Клер Фой и Джошуа Леонарда до самой развязки остается постоянным элементом сценария. Подоплека сражения скрыта за занавесом и не позволяет созерцателям примкнуть к лагерю того или иного персонажа. Режиссер картины завуалировано обращается к Фаулзу, «кивая» на легендарного «Коллекционера». Правда «закрашивая» постулаты об абсолютном зле, подменяя явное на загадочные махинации клеток головного мозга, Стивен Содерберг ухмыляется до финишной прямой. Даже в кульминации он ехидно избегает «стойкого» знака препинания, предпочитая невозмутимый пробел.