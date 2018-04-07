Новая мечеть появится в Кировском районе Казани

Муфтий. Татарстана Камиль хазрат Самигуллин познакомился с проектом строительства новой мечети в Кировском районе Казани и одобрил эскизный проект.

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ, новая мечеть получит название «Җомга» («Пятница» в переводе с татарского). Инициаторами строительства мечети выступил фонд «Звезда надежды». О планах муфтию рассказали президент фонда и имам Равиль хазрат Валеев.

Сообщается, что мечеть появится в Юдино на улице Революционной, 34 Всего в Казани действуют 60 мечетей, а в Татарстане — около 1500.