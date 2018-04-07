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Новая мечеть появится в Кировском районе Казани
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Новая мечеть появится в Кировском районе Казани 

АиФ Казань 50 минут назад
Фото: АиФ Казань
Муфтий. Татарстана Камиль хазрат Самигуллин познакомился с проектом строительства новой мечети в Кировском районе Казани и одобрил эскизный проект.
Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ, новая мечеть получит название «Җомга» («Пятница» в переводе с татарского). Инициаторами строительства мечети выступил фонд «Звезда надежды». О планах муфтию рассказали президент фонда и имам Равиль хазрат Валеев.
Сообщается, что мечеть появится в Юдино на улице Революционной, 34  Всего в Казани действуют 60 мечетей, а в Татарстане — около 1500.
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