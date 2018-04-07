Жан-Поль Бельмондо: жизнь вопреки

Жан-Поль Бельмондо отмечает юбилей — 9 апреля главному французскому кумиру женщин исполняется 85 лет. Его биография поистине уникальна: множество неподражаемых комедийных, драматических, детективных и артхаусных киноработ с самыми именитыми режиссерами; опасные каскадерские трюки, которые все до единого он исполнял сам; и длинная-длинная увлекательная жизнь, растянувшаяся уже на два века.

В 2002 году у артиста случился тяжелый инсульт. Обычные люди после такого не встают, а Жан-Поль поднялся на ноги, вернул себе моторику и речь, женился в четвертый раз и продолжил сниматься в кино! Французы восхищаются силой его духа. За какие еще качества Бельмондо считают уникумом европейского кино? И как он переносил повышенное внимание публики и прессы в течение всей жизни? Смотрите программу «Наше кино. История большой любви» 8 апреля в 9:30 на телеканале «МИР»

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