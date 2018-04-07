В Екатеринбурге открылась ярмарка товаров от уральских заключенных

Вчера, 6 апреля, на площадке Дворца Молодежи открылась ярмарка товаров от уральских заключенных. Это восьмая по счету выставка, которую организовывают учреждения ГУФСИН РФ по Свердловской области.

На выставке в этому году заключенные представили товары, сделанные своими руками: деревянную мебель, строительные материалы, изделия из металла, швейную продукцию, различные сувениры и даже продукты питания (молоко, мясо, говядина, свинина, индейка, пельмени, блины и др).

Маркетолог главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области Юлия Данченко отметила, что особо охотно горожане скупали продукты питания и мебель для дачи и дома: беседки, обеденные столы и стулья.

За один день было продано товара на 560 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области