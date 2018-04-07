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В Екатеринбурге открылась ярмарка товаров от уральских заключенных
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В Екатеринбурге открылась ярмарка товаров от уральских заключенных 

Уральский меридиан 15 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 6 апреля, на площадке Дворца Молодежи открылась ярмарка товаров от уральских заключенных. Это восьмая по счету выставка, которую организовывают учреждения ГУФСИН РФ по Свердловской области.
На выставке в этому году заключенные представили товары, сделанные своими руками: деревянную мебель, строительные материалы, изделия из металла, швейную продукцию, различные сувениры и даже продукты питания (молоко, мясо, говядина, свинина, индейка, пельмени, блины и др).
Маркетолог главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области Юлия Данченко отметила, что особо охотно горожане скупали продукты питания и мебель для дачи и дома: беседки, обеденные столы и стулья.
За один день было продано товара на 560 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области
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