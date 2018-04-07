Подросток, которому проломили голову трубой, вышел из 3-дневной комы

В Южноуральске после 3-дневной комы в себя пришел 11-летний мальчик, которому 20-летний парень нанес удары железной трубой по голове. Врачам пришлось провести две сложнейшие операции, причиной для жестокого избиения стала попытка защититься от оскорблений взрослого парня.

«25 марта школьники гуляли во дворе собственного дома в Южноуральске, когда к ним пристал местный житель. Он начал оскорблять матом подростка и его друга, но ребята дали ему отпор. Однако, через некоторое время обидчик вернулся, но уже вооружился металлической трубой. Он нанес одному из мальчиков удары по голове, а его друга избил по ребрам. Обоим ребятам потребовалась экстренная госпитализация», — цитирует Telefakt.ru маму пострадавшего ребенка.

В настоящее время ребенка перевели из реанимации в общую палату, ему потребуется длительная реабилитация. Врачи диагностировали у него перелом свода черепа и ушиб головного мозга.

Обидчика задержали, ему грозит до 10 лет тюрьмы.