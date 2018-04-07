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Инопланетные артефакты, которые выставлены в музеях
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Инопланетные артефакты, которые выставлены в музеях 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Древние цивилизации оставили нам немало сюрпризов. Исследователи то и дело сталкиваются с находкам, которые просто невозможно объяснить с научной точки зрения. Каждый новый артефакт встречается всем сообществом в штыки: люди отказываются верить в то, что какое-то племя из дремучей древности оказалось способно создать электрический прибор. Конечно, все прекрасным образом укладывается в теорию палеоконтакта — неужели эти артефакты и в самом деле доказывают, что инопланетяне прилетали к нам давным-давно?
Багдадская батарейка
Багдадский музей древностей
Судя по всему, далекие наши предки были прекрасно осведомлены об электричестве. В 1936 году на раскопках в Багдаде археологи обнаружили небольшой сосуд, горло которого было залито битумом. Внутри прятался своеобразный элемент питания — медный цилиндр с железным стержнем. В ходе эксперимента выяснилось, что этот созданный в 2500 году до нашей эры сосуд действительно может аккумулировать энергию в 1 вольт.
Небесный диск Небры
Археологический музей Галле
Артефакт датируется XVII веком до нашей эры. Никакого объяснения, откуда у древних людей столь точное понимание структуры вселенной (а на диске изображены не только солнце с луной, но и целых 32 звезды из созвездия Плеяд), у историков нет.
Дама из Эльче
Национальный археологический музей Мадрида
Статую прекрасной дамы обнаружили в 1897 году неподалеку от города Эльче. Совершенно непонятно, как в IV веке до нашей эры людям удалось создать такое совершенное произведение искусства. Кроме того, на голове у статуи явно расположен какой-то прибор.
Фестский диск
Музей Ираклиона
Перед вами самый древний печатный текст в мире. Терракотовый диск украшен странными знаками, выдавленными печатями. Технология выполнения этих штампов остается загадкой.
Кубок Ликурга
Британский музей
Уникальный кубок способен менять цвет в зависимости от освещения и напитка. При тщательном изучении артефакта оказалось, что стекло насыщено наночастицами серебра и золота. Нанотехнологии в античном мире? Невероятно, но факт налицо.
Хрустальный космонавт
Музей Уолтерса
Фигурка создана из горного хрусталя в 1500 году до нашей эры. Эксперты предполагают, что ее могли изготовить умельцы хеттской цивилизации. Однако, на ту пору у человека просто не было возможностей так чисто обработать хрусталь, и это первая загадка. Второй же является сама форма фигуры: перед нами явно облаченный в скафандр космонавт.
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