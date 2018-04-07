Максим Фадеев призвал помнить свои корни

Продюсер Максим Фадеев сфотографировался на фоне флагов, установленных в обновленном офисе своей компании.

"Офис MALFA становится ещё круче. У нас работают ребята из разных стран, а из каких именно — можете увидеть на фото!" — отметил Фадеев. Он решил поставить национальные флаги как дань уважения каждой стране, из которой приехали его сотрудники.

"Чтобы мы помнили свои корни. И этих флагов будет ещё больше!" — написал продюсер. Фадеев проследил за тем, что аудитория его слушателей становится все больше благодаря англоязычной песне «SO LONG», недавно вышедшей на лейбле. Продюсер и композитор попросил своих читателей написать, в какой стране они живут, чтобы составить более подробную «карту» слушателей.

Судя по комментариям, творчество Фадеева и его подопечных пришлось по вкусу жителям многих стран мира — от Америки до Азии.