На склоне над набережной Яченки началась вырубка деревьев

Деревья, растущие на склоне у нового здания Государственного музея истории космонавтики в Калуге, начали вырубать. Фото kaluganews_com Судя по фото, появившимся в социальных сетях, вырубка деревьев началась с участка склона под ракетой «Восток». От деревьев планируется очистить часть склона протяженностью не более 150 метров. Сделать это решили для того, чтобы новое здание Государственного музея истории космонавтики хорошо просматривалось с дамбы на въезде в Калугу, а посетителям музея ничто не закрывало вид на Яченское водохранилище. Вместо вырубленных деревьев, осин, тополей и американских кленов, планируется посадить низкорослые деревья и кустарники.