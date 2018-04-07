Ещё
На склоне над набережной Яченки началась вырубка деревьев
Далее:
Читайте также:
Ещё

На склоне над набережной Яченки началась вырубка деревьев 

Калуга 24 46 минут назад
Фото: Калуга 24
Деревья, растущие на склоне у нового здания Государственного музея истории космонавтики в Калуге, начали вырубать. Фото kaluganews_com Судя по фото, появившимся в социальных сетях, вырубка деревьев началась с участка склона под ракетой «Восток». От деревьев планируется очистить часть склона протяженностью не более 150 метров. Сделать это решили для того, чтобы новое здание Государственного музея истории космонавтики хорошо просматривалось с дамбы на въезде в Калугу, а посетителям музея ничто не закрывало вид на Яченское водохранилище. Вместо вырубленных деревьев, осин, тополей и американских кленов, планируется посадить низкорослые деревья и кустарники.
Калуга 24: последние новости
Сбежавшую из детдома девочку-попрошайку нашли Гостей рыбного фестиваля накормили ухой Дочь Власкиных сбежала из детдома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте1
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение