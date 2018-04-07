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Круглый стол, посвященный Дню освобождения узников лагерей, прошел в Красногорске
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Круглый стол, посвященный Дню освобождения узников лагерей, прошел в Красногорске 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Круглый стол с участием бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей прошел в Московской областной думе. Они встретились со школьниками и студентами, которые смогли из первых уст узнать об одной из самых трагичных страниц мировой истории.
Сейчас в Московской области проживают более 8 тысяч человек, которым в детстве пришлось испытать все ужасы нацистского плена. Двадцать из них сегодня поделились своими воспоминаниями с молодежью.
Татьяна Фомина попала в Освенцим, когда ей было всего шесть. Она помнит, как на глазах жителей белорусской деревушки фашисты сожгли всех мужчин, а их жен и детей отправили в концлагерь. Татьяна рассказывает: страшные воспоминания об Освенциме преследуют ее всю жизнь.
Мы все время были голодные, все время хотели есть. Мне сейчас уже и лет много, но когда ко мне  кто-то  приходил, я всегда спрашивала «кушать будешь?». Все время было чувство голода
— Татьяна Фомина, жительница Пушкинского района.
Член Комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Линара Самединова отметила, что подобные встречи нужно проводить чаще, а данной теме уделять особое внимание. Депутат добавила, что уже в мае на площадке регионального парламента пройдет еще одно мероприятие на тему социальной поддержки ветеранов и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Круглый стол прошел в преддверии в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля.
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