В Саратове росгвардейцы сняли с подоконника 8 этажа 4-летнего мальчика

В Заводском районе Саратова сотрудники Росгвардии спасли жизнь 4-летнему малышу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время патрулирования наряду вневедомственной охраны раздался тревожный вызов.

Очевидцы сообщили, что на восьмом этаже одного из домов сидит на подоконнике ребенок. 4-летний мальчик свесился с карниза, и вниз швыряет игрушки за окно. Росгвардейцы предотвратили трагедию. Они сразу же прибыли по указанному адресу.

— Понимая, что промедление может быть смертельно опасно, старший сержант Сергей Биркалов поднялся в квартиру, где находился ребенок, а старший сержант Александр Журавлев остался под окном и не призывал его отойти от окна. Сергей Биркалов, проявив молниеносную реакцию, снял мальчика с подоконника и надел на него теплую одежду, — сообщили в службе.

Нетрезвая родительница была в квартире и спала. Правоохранители успокоили и даже накормили малыша и затем передали врачам. Врачи, а также сотрудники отдела по делам несовершеннолетних осмотрели дитя, не найдя у него повреждений.