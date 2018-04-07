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В Саратове росгвардейцы сняли с подоконника 8 этажа 4-летнего мальчика
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В Саратове росгвардейцы сняли с подоконника 8 этажа 4-летнего мальчика 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Заводском районе Саратова сотрудники Росгвардии спасли жизнь 4-летнему малышу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время патрулирования наряду вневедомственной охраны раздался тревожный вызов.
Очевидцы сообщили, что на восьмом этаже одного из домов сидит на подоконнике ребенок. 4-летний мальчик свесился с карниза, и вниз швыряет игрушки за окно. Росгвардейцы предотвратили трагедию. Они сразу же прибыли по указанному адресу.
— Понимая, что промедление может быть смертельно опасно, старший сержант Сергей Биркалов поднялся в квартиру, где находился ребенок, а старший сержант Александр Журавлев остался под окном и не призывал его отойти от окна. Сергей Биркалов, проявив молниеносную реакцию, снял мальчика с подоконника и надел на него теплую одежду, — сообщили в службе.
Нетрезвая родительница была в квартире и спала. Правоохранители успокоили и даже накормили малыша и затем передали врачам. Врачи, а также сотрудники отдела по делам несовершеннолетних осмотрели дитя, не найдя у него повреждений.
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