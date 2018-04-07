Виталий Кушнарев посетил лечебные учреждения Ростова

В ходе объезда градоначальник осмотрел медицинские учреждения, оценил оснащенность больниц и пообщался с сотрудниками.

Детская городская поликлиника №17 является лечебно-профилактическим учреждением мощностью 500 посещений в смену, с дневным стационаром на 8 коек в 2 смены. Численность прикрепленного населения составляет 32 645 человек. Ежегодно поликлиника обслуживает более 36 000 человек.

На базе поликлиники с июня 2012 года функционирует «Центр здоровья». Ежегодно в нем проходят обследования более 4 600 детей. Открытие «Центра здоровья» позволило индивидуально подходить к формированию здорового образа жизни, выявлять на ранних стадиях факторы риска развития заболеваний, вести просвещение о вреде употребления табака, алкоголя и предотвращать социально-значимые заболевания.

В дневном стационаре ежегодно получают медицинскую помощь 330 детей по 2-м профилям: неврологическим и гастроэнтерологическим заболеваниям.

Для улучшения качества и своевременности медицинского обслуживания остро заболевших детей на дому и в поликлинике работает 2 кабинета неотложной помощи. Кроме того, в поликлинике работают «Школа избыточного веса», «Школа заболеваний опорно-двигательного аппарата».

Создание «Вежливая регистратура» позволила приблизить пациентов к сотрудникам регистратуры, получать информацию по работе поликлиники в полном объеме, проводить целевое разделение потоков пациентов, исключить повторное обращение к сотрудникам регистратуры. С 2017 года введена электронная запись на прием к участковым врачам-педиатрам. Данная система позволяет родителям рационально распределять время нахождения в поликлинике.

Городская поликлиника № 16 — лечебно-профилактическое учреждение мощностью 1 600 посещений в смену. Численность прикрепленного населения составляет 130 331 человека. Ежегодно поликлиника обслуживает более 130 тыс. человек.

Количество терапевтических участков — 51. Ведется прием узких специалистов по 12 специальностям. В структуру поликлиники входит: терапевтическое отделение № 1, терапевтическое отделение № 2, терапевтическое отделение № 3, терапевтическое отделение № 4, терапевтическое отделение № 5, женская консультация, хирургическое отделение, физиотерапевтическое отделение, рентгеновское отделение, отделение УЗИ, отделение функциональной диагностики, кабинет врачей оториноларингологов.

— Наша самая главная задача — не только оснастить медицинские учреждения современным оборудованием, но и позаботиться о комфорте пациентов: уменьшить количество очередей, облегчить процесс записи на прием, оснастить коридоры местами ожидания и всем необходимым, — отметил Виталий Кушнарев

В рамках объезда Виталий Кушнарев также посетил ростовчанку с ограниченными возможностями. Наталья Федосеева — инвалид 1-й группы и не может самостоятельно передвигаться. Градоначальник подарил девушке современное инвалидное кресло, оснащенное автоматизированным управлением, и поздравил с наступающим праздником светлой Пасхи.