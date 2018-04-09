Арнольд Шварценеггер. Он вернулся

Операцию на сердце перенес американский актер Арнольд Шварценеггер , сыгравший, помимо всего прочего, киборга терминатора. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев рассказал об этом так, будто стоял у операционного стола, сопереживая железному Арни.

А эта новость не для тех, кто в неге И в лености тупой сидеть привык, Поскольку в ней замешан Шварценеггер, А Арни был всегда крутой мужик.

Он с мускулами — род стальных канатов — И за улыбкой пряча естество, Как настоящий грозный терминатор Светился — это ипостась его.

Пока с тобой попкорн жевали чинно, Лишь триллерами теша свой покой, Он возрождался даже из песчинок, Ведя огонь с оторванной рукой.

Он исчезал, как водится, в финале — Казалось, навсегда, на целый век, Не тут-то было, и мы все узнали Девиз его бессмертный — I’ll be back!*

Но знают ведьмы с колдунами вуду, Что жизнь сложнее и в ней куча жертв: Подумаешь, придумки Голливуда — В реальности закрученней сюжет.

Ты можешь, как красотку, счастье лапать И думать, что не упадешь на дно, Но если засбоит сердечный клапан, А сердце — не железное оно, —

То не до шуток будет тогда, парни! Однако вчера новость я узнал: На стол хирурга лег под скальпель Арни, Как будто продолжая сериал.

Когда же от наркоза он очнулся, То медики услышали слова Знакомые по фильму: «Я вернулся!» Куда деваться — это амплуа…

*Я вернусь! (англ.)

ОБ АВТОРЕ

Сергей Пономарев