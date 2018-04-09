Арнольд Шварценеггер. Он вернулся 

Операцию на сердце перенес американский актер Арнольд Шварценеггер, сыгравший, помимо всего прочего, киборга терминатора. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев рассказал об этом так, будто стоял у операционного стола, сопереживая железному Арни.
А эта новость не для тех, кто в неге И в лености тупой сидеть привык, Поскольку в ней замешан Шварценеггер, А Арни был всегда крутой мужик.
Он с мускулами — род стальных канатов — И за улыбкой пряча естество, Как настоящий грозный терминатор Светился — это ипостась его.
Пока с тобой попкорн жевали чинно, Лишь триллерами теша свой покой, Он возрождался даже из песчинок, Ведя огонь с оторванной рукой.
Он исчезал, как водится, в финале — Казалось, навсегда, на целый век, Не тут-то было, и мы все узнали Девиз его бессмертный — I’ll be back!*
Но знают ведьмы с колдунами вуду, Что жизнь сложнее и в ней куча жертв: Подумаешь, придумки Голливуда — В реальности закрученней сюжет.
Ты можешь, как красотку, счастье лапать И думать, что не упадешь на дно, Но если засбоит сердечный клапан, А сердце — не железное оно, —
То не до шуток будет тогда, парни! Однако вчера новость я узнал: На стол хирурга лег под скальпель Арни, Как будто продолжая сериал.
Когда же от наркоза он очнулся, То медики услышали слова Знакомые по фильму: «Я вернулся!» Куда деваться — это амплуа…
*Я вернусь! (англ.)
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев
Работал в газетах в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске, в московских — «Гудке», «Российской газете», «Комсомольской правде».