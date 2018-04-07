Влад Монро: судьба главного русского травести

Пять лет назад на острове Бали при загадочных обстоятельствах на 44-м году жизни погиб известный «мастер перевоплощений» Влад Мамышев-Монро. По официальным данным, травести утонул в бассейне метровой глубины.

Дмитрием Медведевым. Кем он был «Звезда» Мамышева-Монро, родившегося в Ленинграде, взошла в конце 80-х годов. Свой псевдоним травести получил за перевоплощение в образ Мэрилин Монро , первый в его биографии. Мамышев-Монро, помимо создания образов известных исторических деятелей, писал картины, выступал с «Поп-механикой» Сергея Курехина , в соавторстве с единомышленниками создал «Пиратское телевидение», которое сделало его самым известным артистом позднего СССР, использующим женские образы для перевоплощения. Именно на выступлении «Механики», по воспоминаниям директора Центра современного искусства Сергея Курехина Анастасии Курехиной, только что демобилизовавшийся из армии Мамышев и выступил в образе Монро. В конце 90-х у Мамышева находят шесть сотых грамма героина, его судят за хранение наркотика без цели сбыта и дают год условно. Мамышев-Монро пробовал себя в разных творческих ипостасях — был телеведущим на Рен-ТВ, участвовал со своими провокационными коллажами в антирелигиозных акциях, 11 лет назад переснял советский фильм «Волга-Волга», за что получил национальную премию в области современного искусства имени Кандинского, играл в театре. Влад Монро перевоплощался в десятки самых разных исторических персонажей, начиная от Мэрилин Монро и заканчивая Владимиром Путиным

Что Монро сам о себе говорил

Журналистка « Московского комсомольца » пообщалась с известным травести Владом Малышевым-Монро всего за неделю до его гибели на Бали. Монро к тому времени жил на острове последние два года. Художник и акционист не скрывал, что ему комфортнее пребывать вне России, последняя его выставка на родине называлась по-говорухински — «Россия, которую мы потеряли». Политику действующего руководства страны, где Мамышев родился, он не принимал. Влад много говорил об участии в спектакле «Полоний», который уже шел в московском «Политтеатре». В интервью «МК» Мамышев-Монро рассказал о своей «приписке». По его словам, он был прописан у мамы в Санкт-Петербурге, но подаренную ею квартиру «передарил одному человеку». Как отметил Монро, ему трудно жить на одном месте, травести влекло к путешествиям. И на Бали он часто переезжал из одного дома в другой. Впрочем, на индонезийском острове Малышев-Монро, судя по его заявлениям, собирался оставаться надолго — там он постоянно участвовал в каких-то акциях и церемониях.

Как и почему он погиб?