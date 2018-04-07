Триумфаторы «Евровидения»: как изменилась жизнь победителей последних 10 лет

На международном смотре певец победил со второго раза — с помощью продюсера Яны Рудковской , фигуриста Евгения Плющенко и скрипача Эдвина Мартона . Впрочем, популярность к артисту пришла еще до конкурса — и не угасала после. Выпуск альбомов раз в два года, статуэтки музыкальных премий, шесть побед подряд в номинации «Лучший российский артист» по версии MTV Europe, а в 2010 — второе место в том же конкурсе, но уже в качестве лучшего европейского исполнителя. За рубежом от Билана, как от группы «Тату», например, с ума не сходили: концерты по Европе в 2012-м постепенно сменились более плотными турами по России и Прибалтике. Зато дома Дима нарасхват: артист стал и послом «Сочи-2014», и в кино в главной роли снялся, и кресло наставника в «Голосе» занял. А в 2017-м году забрался на 5-ю строчку рейтинга "Forbes" (Главные российские знаменитости) с годовым доходом в 6 миллионов долларов. И пока остается завидным холостяком, хоть и поговаривают о его воссоединении с бывшей возлюбленной.

Александр сумел долгое время поддерживать к себе интерес: в разные годы выступал на «Славянском базаре» в Витебске, принимал участие в украинской «Фабрике звезд», представил ремейк победной песни «Сказка» на Нобелевском концерте в Осло, проводил мастер-классы в США, немало гастролировал по России и появился в шоу «Один в один!». Успел Александр прикоснуться и к кинематографу: озвучил мультфильм «Как приручить дракона» и записал саундтрек к фильму «Черная молния». Видимо, перемены в творческой жизни показались Рыбаку недостаточными: через месяц он вновь представит Норвегию на «Евровидении». Но если в 2009-м он посвящал композицию бывшей пассии, то в этот раз рассчитывает на поддержку своей возлюбленной Джулии, с которой несколько лет назад познакомился в социальных сетях.

19-летняя певица влюбила в себя публику композицией «Satellite» настолько, что в 2011 году родная Германия вновь отправила девушку покорять евросмотр. Увы, не вышло — во второй раз Лена смогла завоевать лишь 10 место. За падением с пьедестала последовало и снижение рейтингов артистки: если альбом «My Cassette Player» 2010 года разлетелся тиражом в более чем 500 тысяч копий, то продажи последующих пластинок сократились в два и пять раз соответственно. Помимо свежих композиций — которые стали более электронными и танцевальными — оставаться на слуху Майер-Ландрут помогают рекламные контракты и съемки в шоу «Голос» в родной стране.

2011 год — Ell & Nikki, Азербайджан

Созданный для конкурса дуэт распался почти сразу после победы: Эльдар Касымов и Нигяр Джамал успели пару раз исполнить совместный хит, выпустить альбом, проданный тиражом в 30 тысяч копий, да сняться в рекламе мобильно оператора. Пик славы остался позади: гонорары Эльдара после «Евровидения» взлетели с 50 тысяч до 1,5 миллионов, но вскоре стали более земными. Оба артиста восседали в жюри песенных конкурсов, Касымов снялся в картине Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой! 1919» и открыл свою вокальную школу, а Джамал спела дуэтом с Димой Биланом в 2013 году. О певице помнят и пишут — но преимущественно азербайджанские СМИ.

2012 год — Лорин, Швеция

Динамичная композиция «Euphoria» была признана самой прослушиваемой и популярной за всю историю евроконкурса, и до сих пор ее можно услышать на радиоволнах. Первый альбом Лорин, выпущенный после победы, оказался довольно успешным (стал платиновым в Швеции и долго удерживал лидерство в национальном чарте, подобрался к первой десятке в ряде европейских стран и продавался даже в государствах, не проявляющих интересе к «Евровидению»). Четыре года гонорары артистки держались на высоком уровне: за выступление шведская дива требовала 600-700 тысяч крон. В 2016 году Лорин решила вернуться на вокальный конкурс, но не прошла национальный отбор. В конце прошлого года женщина кардинально сменила имидж, побрившись наголо. «Настало время быть самой собой. Волосы были моей своего рода защитой, теперь я более уязвима, но стала гораздо более открытой и честной с аудиторией», — объяснила певица.

2013 год — Эммили де Форест, Дания

Сделать имя и сколотить состояние на победном выступлении юной певице не удалось. Ее сингл «Only Teardrops» оказался проходным, и далеко не все зрители «Евровидения» могут вспомнить, кто и с чем победил на конкурсе пять лет назад. Имя певицы больше ассоциируется с малоприятной ситуацией: блондинка заявила о своем дальнем родстве с королевой Викторией, что оказалось неправдой — пришлось оправдываться. Спустя год после смотра де Форест выпустила одноименный альбом, после которого долго презентовала лишь отдельные синглы. А от юной хрупкой блондинки не осталось следа — теперь 25-летняя Эммили выбрала образ броской брюнетки, что прибавило исполнительнице лет так 5-7.

Реакция на триумф бородатой женщины оказалась крайне неоднозначной: пока одни издания и страны видели в первом месте Кончиты «победу толерантности», другие рассуждали о «загнивании Запада» и «легитимизации порока». А вот мировые мэтры моды разглядели в лице Томаса Нойвирта (настоящее имя артиста) музу: Кристиан Лабутен изготовил несколько пар обуви специально для Вурст, Жан-Поль Готье позвал на свой показ и нарядил для дефиле в свадебное платье, Карл Лагерфельд пригласил на фотосъемку. На пару лет Кончина стала желанной гостьей на заказниках (цена выступления — около 150 тысяч долларов) и мероприятиях в защиту людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Правда, экстравагантная мадам уже изжила себя: Томас планирует расстаться с платьем и амплуа бородатой женщины — но перед этим устроить масштабное и драматичное прощание со зрителями.

2015 год — Монс Зельмерлев, Швеция

Поп-певец не расстался с конкурсом сразу после победы. В 2016-м году Монс стал ведущим «Евровидения», где отличился — вышел на сцену обнаженным, пародируя номер белорусского артиста Ivan'а, а в 17-м году комментировал смотр на одном из шведских телеканалов. Гастролирует Зельмерлев по родной стране, а прошлым летом заглянул в Юрмалу, где проходил фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» — Монс вышел на сцену вместе с Эмином Агаларовым, Григорием Лепсом Валерием Меладзе , Александром Панайотовым и другими артистами. Главная перемена в жизни поп-певца — впереди. Зельмерлев и его возлюбленная Сиара Янсон готовятся стать родителями — ребенок, судя по хэштегу #EurovisionBabyinMay под фото Монса, появится на свет вскоре после конкурса.

2016 год — Джамала , Украина

"Я спокойно отношусь к понятию «слава», — рассуждала Джамала после победы. — Чемпион живет ровно год. Сегодня это я, завтра придет новый. Важно, как ты справишься с такой ролью". После «Евровидения» из-за обилия интервью, съемок и работы певица, по собственным словам, не успевала даже выделить время для занятий спортом. Джамала презентовала альбом «1944» и несколько видеоклипов, а также стала тренером проекта «Голос страны». Сейчас работа на сцене отошла для Сусаны Джамаладиновой на второй план: в апреле прошлого года исполнительница вышла замуж за возлюбленного Бекира, а в марте впервые стала мамой — в семье родился сын Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. Задерживаться в декрете женщина не планирует и надеется осенью порадовать поклонников своего творчества новым альбомом.

2017 год — Салвадор Собрал, Португалия

28-летний артист принес своей стране первую за историю «Евровидения» победу и, разумеется, стал героем Португалии. За рубежом Салвадора знают не столько как певца, сколько как артиста с непростой жизненной историей. Музыкант страдал пороком сердца и выступал на песенном конкурсе на особых условиях: пропустил все репетиции, кроме генерального прогона, но сумел занять первое место с песней «Любить за двоих». После триумфа Собрал отправился в гастрольный тур «Excuse me», но концерты пришлось прервать. Осенью прошлого года певца срочно госпитализировали из-за плохого самочувствия, а в начале декабря ему сделали операцию по пересадке сердца. Вопрос участия Собрала в конкурсе 2018 года стоял под вопросом, но, по данным СМИ, Салвадор, как победитель прошлого года, откроет шоу.