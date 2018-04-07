Смелый карнавал для взрослых в Гонконге

Внутри двух гигантских, специально построенных палатках — с пропускной способностью около 4000 человек, в тени штаб-квартиры правительства Гонконга и Центральных казарм НОАК, шоу 18+ Central продемонстрирует множество эротических, акробатических и художественных представлений, сексуальные семинары, рынок секс-игрушек и многое другое. Мероприятие проходит с 5 по 8 апреля.

18+ Central — это самый первый в мире карнавал для взрослых в Гонконге, в котором представлены труппы мирового класса. Взрослый карнавал часто воспринимается ориентированным только на мужчин и вульгарным. Цель выставки — изменить сложившийся стереотип.

Четырехдневное мероприятие наполнено впечатляющими театральными шоу в стиле Вегаса, гламурным танцполом, мастерскими соблазнения, вечеринкой причудливых костюмов, классными фотосессиями. Это также возможность встретиться с невероятными гостями и звездами со всего мира.

К слову, стоимость билетов на мероприятие для взрослых — от $380 до $760.