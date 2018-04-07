Ещё
Смелый карнавал для взрослых в Гонконге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смелый карнавал для взрослых в Гонконге 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Внутри двух гигантских, специально построенных палатках — с пропускной способностью около 4000 человек, в тени штаб-квартиры правительства Гонконга и Центральных казарм НОАК, шоу 18+ Central продемонстрирует множество эротических, акробатических и художественных представлений, сексуальные семинары, рынок секс-игрушек и многое другое. Мероприятие проходит с 5 по 8 апреля.
18+ Central — это самый первый в мире карнавал для взрослых в Гонконге, в котором представлены труппы мирового класса. Взрослый карнавал часто воспринимается ориентированным только на мужчин и вульгарным. Цель выставки — изменить сложившийся стереотип.
Четырехдневное мероприятие наполнено впечатляющими театральными шоу в стиле Вегаса, гламурным танцполом, мастерскими соблазнения, вечеринкой причудливых костюмов, классными фотосессиями. Это также возможность встретиться с невероятными гостями и звездами со всего мира.
К слову, стоимость билетов на мероприятие для взрослых — от $380 до $760.
Свободная пресса: последние новости
На рождественских рынках в Мюнхене стартует фестиваль «Krampus Run» Мюзикл нового поколения Названы 100 самых любимых фильмов у зрителей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»1
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение