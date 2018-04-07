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Под Волгоградом утонувшему в фекалиях детскому саду грозят президентской проверкой
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Под Волгоградом утонувшему в фекалиях детскому саду грозят президентской проверкой 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В детский сад «Елочка», в котором разыгрываются нешуточные страсти из-за канализации, обещают прислать президентскую проверку.
— Сегодня туда срочно согнали рабочих, которые пытаются скрыть все неполадки, — рассказывает инженер Николай Чегунов. — На эти недоделки, кстати, указали не только мы, но и независимые эксперты.
По словам Николая Чегунова, уволенную заведующую намеренно держат на затянувшемся больничном и не дают ей вникать в дела детского сада.
— Когда Татьяну Селезневу пытались уволить, в здании произошла драка. В «Елочку» приехали заведующие двух других детских садов — «Звездочка» и «Золотой петушок», — продолжает Николай Чегунов. — Видимо, женщины получили распоряжение стоять насмерть. Когда Татьяна Селезнева попыталась войти в свой кабинет, они накинулись на нее с кулаками. Заведующая зафиксировала все кровоподтеки у медиков и вызвала полицию и Росгвардию. Главный вопрос, который задают во всех экстренных службах города: что эти дамы делали в чужом детском саду в свое рабочее время? Сейчас Татьяну Селезневу держат на больничном. Держат, на наш взгляд, умышленно. Чем закончится эта история, пока неизвестно.
Заведующая детским садом «Елочка» пожаловалась президенту на тонущий в фекалиях подвал. По словам руководителя, председатель местного комитета образования предложил ей свою фирму, а потом потребовал подписать акт приемки работ.
Во всеуслышание рассказав о дурнопахнущей истории, Татьяна Селезнева осталась без работы.
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