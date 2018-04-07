Вороний день. В Ханты-Мансийске встретили весну

Сегодня, 7 апреля в Ханты-Мансийске в краеведческом музее под открытым небом «Торум Маа» состоялось празднование Вороньего дня.

Традиционно в этот день коренные малочисленные народы Севера делают гнезда, украшают деревья ленточками, монетками, сушками — таким способом они приветствуют священную птицу и показывают, что они рады ее прилёту.

Считается, что ворона на хвосте приносит весну, а своим карканьем пробуждает природу.

В театрализованном представлении главными героинями стали Ворона и ее подруга Сорока. Обычно главным персонажам являлась только ворона, но в этом году организаторы решили изменить традициям. Роль последней многие недооценивают: ворона на холодное время года улетает в теплые края и все свои обязанности передает сороке, которая с покорностью их выполняет.

На сцене Сорока передала пост обратно Вороне и отчиталась за прошедший год. Помимо виновницы торжества на сцене с номерами выступали национальные коллективы. Дети читали птицам заготовленные ранее стихи и демонстрировали свои таланты.

Роль Вороны в этом году исполнила актриса театра обско-угорских народов «Солнце» Юлия Яркина . Она поделилась своими эмоциями после выступления: «Хотелось, чтобы у людей было замечательное настроение, ощущение наступления весны. Для нас это рубеж — зима закончилась и наступила весна. Для меня ворона — символ материнства. Это птица, которая приносит деток».

У посетителей была возможность поучаствовать в празднике, смастерить во время мастер-класса своими руками гнёзда для священной птицы. Для детей были организованы детские игровые площадки с загадками народов севера и их игрушками, а мужчины показали свое мастерство в национальных видах спорта.

Президент молодёжной организации обско-угорских народов ХМАО Виктор Банк поделился своим мнением о состоявшемся празднике: «Всё очень здорово, интересно. Хорошая и насыщенная программа. Я считаю, что для сохранения культурного наследия и богатства важно проводить такие мероприятия. Тем более, что у людей, живущих в Ханты-Мансийске и в округе, есть потребность бывать на таких праздниках. Здесь люди встречаются, общаются и знакомятся».

В заключение праздника был накрыт стол, на котором можно было согреться теплым чаем и попробовать национальное блюдо — саламат, которое традиционно варят в это день из черной муки и кусочков мяса.