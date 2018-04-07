5 вещей, которые нужно сделать в Бодруме

Проснуться среди яхт Марина — место парковки яхт — обычно одно из самых романтичных и красивых мест в городе. Yalikavak Marina — не исключение. Огромный комплекс, полностью реконструированный в 2012-2013 годах, подойдет не только счастливым обладателям собственных белоснежных судов, но и тем, кому на яхты больше нравится смотреть, чем передвигаться на них.

Современный архитектурный дизайн марины, инфраструктура и качество сервиса привлекают сюда все больше и больше клиентов. в том числе стейк-хаус Nusr-Et, итальянский ресторан Mezzaluna и pop-up ресторан всемирно известного бренда Zuma. На территории комплекса расположены удостоенные наград отели: Yalıkavak Marina Beach Hotel и Yalıkavak Marina Boutique Hotel. Здесь есть все удобства пятизвездочного курорта: фитнес— центр, вертолетная площадка, медицинские и детские учреждения.

Yalikavak Marina расположена у одноименного поселка в северо-западной части полуострова, в 18 км от города Бодрум и в 52 км от международного аэропорта Милас. В 2002 году залив Ялыкавак получил «Голубой флаг» EC за свою кристально-чистую воду. Здесь сохранились места обитания средиземноморских белобрюхих тюленей, поэтому требования властей, предъявляемые к поддержанию чистоты этого места — самые высокие. Даже в самой марине прозрачность воды необыкновенная, а по ее территории спокойно разгуливают черепахи.

Изучить окрестности

Если Бодрум ассоциируется у вас исключительно с пляжным отдыхом, то это не совсем так. Точнее, совсем не так. Пляжи здесь, конечно, хорошие, но и достопримечательностей хватает. Сходите, например, замок Святого Петра, который также называют Бодрумской крепостью. Это сооружение считается настоящим символом города, поэтому пропустить такое никак нельзя. В Бодруме находятся руины Галикарнасского мавзолея — одного из античных чудес света. Ну а если древности не по вашей части, отправляйтесь наблюдать за ветряными мельницами — в Бодруме их хватает. Очень медитативно и немного по-донкихотски.

Вкусно поесть

Турецкая кухня — это вкусно и разнообразно. В Бодруме это можно прочувствовать особенно хорошо. Мясоеды почувствуют себя в раю: долма, кебабы, мясо на гриле… Красота, да и только! Любите рыбные блюда — пожалуйста: готовить из морепродуктов здесь тоже любят и умеют. Ну и без традиционных турецких сладостей на десерт уж точно не обойдется: пахлава и рахат-лукум так и просятся в пару к ароматному чаю или бодрящему кофе. Диета? — Нет, не слышали.

Заняться шопингом На огромной территории Yalikavak Marina расположены 102 бутика премиальных мировых брендов, таких как Vakko, Missoni, Orlebar Brown, Paul & Shark Yachting, Vilebrequin, Yamamay, Sunglass Hut, Sunseeker, Kaff Diamond. Для того, чтобы купить платье мечты, даже ехать далеко не придется!

Сходить в хаммам

Быть в Турции и не посетить хаммам — недопустимое упущение. Турецкая баня всем хороша: расслабляет, укрепляет иммунитет, способствует обновлению кожи и вообще всячески бодрит организм. Ну а если совместить это с пилингом и массажем, то тело (да и душа) точно скажут вам «спасибо».