Валерий Сюткин: Том Джонс целовал меня на частной вечеринке!

Главный стиляга российского шоубизнеса, певец Валерий Сюткин отпраздновал свой 60-летний юбилей. По этому случаю артист устроил большой концерт, в котором приняли участие коллеги по цеху и по совместительству хорошие друзья музыканта.

— Мне написал персональное поздравление Михаил Жванецкий , — рассказывает артист. — Он мне подарил ручку, которой писал, и чернильницу. Наверное, самый запоминающийся подарок сделала мне моя дочь Виола. Она со своим бойфрендом преподнесла мне набор для покера: в двух карточных колодах все короли с моим лицом, все дамы — с лицом моей жены Виолы, на валетах изображена дочь, а джокер — наша собака.

Очень скоро Валерия Сюткина ждет еще одно знаменательное событие — они отметят с супругой Виолой серебряную свадьбу. Свою любимую артист однажды встретил во время гастролей группы «Браво», когда еще был солистом этого коллектива. Дочь пары — 21-летняя Виола — сейчас изучает театральное искусство в Сорбонне. Стоит отметить, что у Валерия это третий брак. От первого у артиста есть 37-летняя дочь Елена, а от второго — 31-летний сын Максим. Несмотря на то, что возраст у Валерия Сюткина пенсионный, стареть он не собирается.

— Я всегда всем говорю: «Будьте заняты!» — продолжает певец. — Это самое дешевое, но одно из самых эффективных лекарств на земле! Пока вы заняты, к вам никакая болезнь не прилипнет! И никакая пластика не даст подобного эффекта.

С Сергеем Шнуровым // Фото: архив редакции

— Вот посмотрите на лицо Реввы, — через какое-то время продолжил Валерий. — Между прочим, это один из самых красивых людей на земле!.. А вы знаете, сколько лет Укупнику ? Это же единственный из моих сегодняшних гостей, на фоне которого я могу сказать «Ну я молодой!» Он же на пять лет меня старше.

— А выпивон сегодня будет? — подхватил шутку сам Аркадий Укупник, который успел оказаться рядом с юбиляром, в то время как тот пел ему дифирамбы.

— Ну конечно! — успокоил друга Сюткин.

Валерий Сюткин когда-то «выстрелил» как сольный исполнитель с помощью своего хита «Семь тысяч над землей».

— Эта песня была написана, когда я еще работал в группе «Браво», — вспоминает Сюткин. — Когда я ушел из группы, через какое-то время сделал презентацию сольной пластинки, после чего первый раз в жизни улетел на две недели отдыхать к своим друзьям на Сейшелы. До этого у меня лет пять не было отпуска, к тому же в 90-х побывать на островах было в диковинку. Так вот, когда я прилетел в Москву, помню, еду из Шереметьево на такси в центр, к себе домой, а за эту поездку у таксиста моя песня прозвучала раз пять из радиоприемника. Удивительно, ведь я тогда для этого ничего не делал!

Однажды талант Валерия Сюткина поразил Тома Джонса , который в свое время был эталоном настоящего поп-исполнителя во всем мире.

— Я помню, как Том Джонс приехал в Москву на частную вечеринку, — делится Сюткин. — Я это мероприятие вел как конферансье. Программу открыл Лондонский симфонический оркестр с песнями «Битлз», и дальше мне говорят: «У вас будет сложная задача. Вы должны объявить сэра Тома Джонса, он попоет полчаса, после чего останется на сцене и вы с ним должны будете спеть песню Happy Birthday (»С днем рождения») в честь нашей компании. После этого мы разрежем торт и Том Джонс споет еще три песни». Так вот, я все сделал, как сказали. Помню, как мы с ним синхронно поем, а он смотрит на меня и говорит: «Да он приличный певец! Давай, старик, пой сам!» — и ушел. А за то, что я его избавил от всех этих распеваний в честь дня рождения компании, Том Джонс вышел на сцену и по-отечески поцеловал меня в лоб и обнял. А самое интересное в этой истории то, что я до начала мероприятия стоял за кулисами, просил сфотографироваться с Джонсом, но два охранника сказали мне, что это невозможно.

Певец Денис Клявер пришел на юбилей к имениннику с букетом из 19 роз.

С Денисом Клявером и певицей Валерией // Фото: архив редакции

— Я считаю, что именно на этот возраст выглядит Валерий, — объясняет Денис. — Это человек-зажигалка! А еще у него отличная семья. Они с Виолой очень любят друг друга! Валерий, кстати, в отличие от меня, свою супругу снимает во всех своих клипах. Виола немного космическая девушка по-хорошему и подходит Валерию на 300 процентов!

Леонид Агутин пожаловал прямиком с Дальнего Востока, куда отправился обратно сразу после концерта.

С Леонидом Агутиным // Фото: архив редакции

— Я очень хорошо помню тот момент, когда появилась группа «Браво», — взял слово Агутин. — Я тогда в армии служил. Вернулся, а «Браво» уже гремело вовсю. Когда вместо Жанны Агузаровой в группу пришел Валера, я долго к нему присматривался, но потом он очень мне понравился тем, что был ни на кого не похож и занял свое место в коллективе. Я таких людей, как он, больше не знаю! Он всегда молодой, вот только недавно пару раз услышал от него: «Да уже ладно, в этом возрасте сколько я еще успею…» Я не помню точно, по какому поводу он так сказал, но я был сильно удивлен, потому что он никогда так не говорил. Я-то так начал говорить уже лет в 37!

Пожаловал на юбилей и актер Дмитрий Дюжев и рассказал еще один интересный факт о Сюткине.

— Валера — невероятно интересный рассказчик, — поделился 39-летний актер. — Когда в детстве у его семьи было мало денег и было очень сложно выделить копеечку на только-только вышедшее кино, то его друзья-мальчишки всем двором собирали мелочь, покупали один билет в кино и отправляли на сеанс Валеру. Он смотрел это кино, выходил из кинотеатра, а ребята гурьбой обступали его. Сюткин рассказывал всем содержание фильма. Все в тот момент испытывали счастье. Валера — из-за того, что сам посмотрел фильм, а его друзья — из-за того, что Валера так интересно рассказывал, что это было даже лучше самого фильма.

— Вы знаете, в этом году Борис сделал таких семь шагов, что я заплакал, — сказал юбиляр со сцены своим гостям.