«Искусство в чистом виде»: Светлана Устинова снялась в смелом музыкальном видео

Известная российская актриса Светлана Устинова предстала перед поклонниками в неожиданном образе, когда согласилась принять участие в музыкальном видео Тима Аминова на композицию «Orpheus». В семиминутном ролике девушка с блеском исполнила роль Эвридики.

Светлана Устинова редко соглашается на проекты, которые не вызывают ее живого интереса. Однако отказаться от участия в откровенно провокационном видеоролике режиссера Ладо Кватания девушка просто не смогла. Мини-фильм, снятый на композицию Тима Аминова «Orpheus», рассказывает историю вымышленного мира людей, утративших способность говорить. Герои видеоролика общаются друг с другом при помощи звуков, а тех немногих, кто еще не лишился своего голоса, называют Орфеями. Их похищают, а затем пытают и забирают их чудодейственный дар, лишая вместе с тем и самой жизни.

История сама по себе невероятно чарующая, но в исполнении двух потрясающих артистов — Светланы Устиновой и Петра Скворцова , она вызывает настоящий прилив различных чувств и эмоций, сменяющих друг друга вместе с тональностью мелодии. Светлана призналась, что для нее было очень важно достойно исполнить роль Эвридики, которая наделена даром чувствовать музыку, передаваемую ей ее любимым Орфеем. Нимфа трансформирует передаваемую Орфеем мелодию в звуки, которые чудесным образом записываются на некое устройство.

Видеоролик был опубликован в социальных сетях и собрал очень много восторженных отзывов со стороны интернет-пользователей. «Искусство, не поддающееся никакому комментарию. Просто заставляет удивляться всей этой композиции и задумки» «Из этого сюжета реально сделать целую вселенную. Очень хотелось бы посмотреть фильм, в формате клип — сюжетная развязка — опять клип, наверно это мюзиклом зовётся… Жаль, что оценят это лишь немногие, зато какой вклад в искусство! Чувственность, интеллектуальная нагрузка, и музыкальное разнообразие, нынче не в тренде, человечество пока ещё не понимает» «Самый лучший клип, который я когда либо видел!» «Искусство в чистом виде! Без примеси ненужных отступлений. Кому надо, тот поймет» «Очень интересная работа. Цвета, структура, ну и песня просто вышка. Тим, Ладо Вы большие молодцы, респект Вам!»

Напомним, что Светлана Устинова, исполнившая роль Эвридики, в последнее время часто подвергается критике в социальных сетях. Артистку все чаще упрекают в том, что она очень «злоупотребляет косметологией». Однако это не помешало девушке сыграть роль божественной нимфы и покорить ей сердца зрителей.