Спели про лабутены, прочитали реп: в Екатеринбурге выбрали самых очаровательных офисных красоток

В Екатеринбурге девушки, которые трудятся юристами, бухгалтерами и менеджерами спели песню группы «Ленинград» про лабутены, прочитали со сцены рэп и станцевали, держа вееры в руках. Одна из них, вооружившись палочками, била в барабаны. В такой атмосфере состоялся кастинг всероссийского конкурса красоты «Мисс Офис», где сотрудницы всех офисных профессий показывали свои творческие способности.

Довелось участницам и позаниматься кухонной стряпней, чтобы доказать, что в домашнем быту они тоже мастера. Девушки на некоторое время стали кондитерами: они делали тортики, а одна из них приготовила чак-чак.

— Ни рост, ни вес для допуска к конкурсу значения не имели, — рассказали организаторы, — Этот конкурс призван формировать образ успешной деловой женщины, включающий женственность, красоту и образованности среди офисных сотрудниц. Мы провели кастинг и выбрали из 33 претенденток тройку лучших.

Подобные кастинги будут проведены в 20 городах России. Финальное шоу пройдет в Москве. Главный приз — два миллиона рублей.