Леонид Нерушенко: как погиб кумир молодежи начала 2000-х

Группа «Динамит», участником которой и являлся Леонид Нерушенко, была очень популярна в начале 2000-х годов. Несмотря на успех трио, Леонид ушел из коллектива, решив заняться сольной карьерой. Однако первый альбом певца вышел уже после его трагической гибели.

Теннис и языки

Леня Нерушенко появился на свет в 1977 году в столице. Родители будущего певца были дипломатами, поэтому мальчик никогда ни в чем не нуждался. По долгу службы семья Нерушенко несколько лет жила за границей. Когда Лене исполнилось 7, его записали в секцию модного тогда большого тенниса. Кстати, в этой же секции занимался и Марат Сафин — будущая первая ракетка мира. Мальчишки подружились. Но Нерушенко теннис не заинтересовал.

После школы Леонид подал документы в институт иностранных языков. Такой выбор объяснялся просто: молодой человек хорошо владел языками и даже работал над переводами заграничных фильмов. Однако вскоре, поняв, что это его тоже не греет, бросил учебу.

Динамит

Леонид еще в детстве серьезно занимался музыкой и мечтал петь на сцене. Но какое-то время эта мечта оставалась мечтой. Нерушенко работал моделью, участвовал в показах мод, появлялся на обложках журналов. А однажды он встретился с Юрием Айзепшписом. Продюсер как раз подыскивал молодых людей для новой группы. Леня прекрасно пел и танцевал, и Айзеншпис взял Нерушенко без разговоров.

В 2000 году на телевидении и радио зазвучали голоса участников мальчикового трио под названием «Динамит». Успех был потрясающий. Уже первые песни в исполнении группы стали настоящими хитами. Тем не менее через 3 года Нерушенко, обладая независимым характером, решил уйти из коллектива и петь соло. Но на презентации своего первого альбома Леонид не появился. Он погиб.

Авария

Леонид Нерушенко питал особую страсть к мотоциклам. Даже в одном из клипов «Динамита» он снялся на мотоцикле. Он любил скорость, но пренебрегал средствами защиты и зачастую ездил даже без шлема. Неоднократно он попадал в различные аварии. Друзья и близкие неоднократно просили его не рисковать жизнью. Однако Леонид никого не хотел слушать.

3 сентября 2005 года около 1 часа ночи Нерушенко ехал на своем мотоцикле на встречу со своими друзьями. На Садовом кольце велись дорожные работы. Грузовая «Газель» стояла поперек дороги без огней и опознавательных знаков. Леонид мчался со скоростью более 120 километров в час. В темноте он, конечно, не разглядел грузовик и врезался в него. От удара певец просто вылетел с транспортного средства. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Леониду Нерушенко было всего 27 лет.