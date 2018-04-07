«Так могут есть только звезды»: правильное питание от Валерии стоит больше 100 тысяч в месяц

Не секрет, что звезды зарабатывают не только концертами и корпоративами, но и пробуют свои силы в бизнесе, монетизируя известное имя и популярность. Так, Ольга Бузова занимается дизайном одежды, Сергей Лазарев радует домашних питомцев специальными тортами, Анжелика Варум владеет виноградниками, где производят именное вино, — список можно продолжать долго. Число звездных предпринимателей не так давно пополнила Валерия — вместе с Эмином Агаларовым певица запустила сервис по доставке правильно питания «No Secret by Valeriya».

"Я хочу поделиться опытом со всеми желающими: как похудеть, излучать энергию каждый день и не тратить время на приготовление пищи", — объяснила женщина. Валерия действительно разбирается в вопросах здорового образа жизни: регулярно занимается йогой, составляет рацион и выглядит так, будто 50-летие и не близится. Идею коллеги поддержал Эмин Агаларов: блюда для доставки от Валерии будут готовиться в его ресторанах.

3 апреля сервис официально начал работу и программы питания стали доступны для заказа. Желающие могут выбрать один из пяти продуктовых комплектов: «Гармония», «Веган», «Снижение веса», «Безлактозное наращивание мышечной массы» и «Безлаткозная сушка». Еду из набора каждого вида можно заказать в расчете на день, 1, 2 или 4 недели. В описании разделов есть меню, калорийность наборов, дополнительные опции и цены — к последним у поклонников артистки возникли особые вопросы. Стоимость набора еды на день составляет 3,5 — 5 тысяч рублей, а за месячный запас продуктов придется выложить 100 тысяч рублей и больше: так, цена программы «Гармония» на 4 недели — 119 700; «Веган» — от 98 00 до 109 060 рублей в зависимости от калорийности и наличия рыбы; «Наращивание мышечной массы» — от 138 320 рублей. Свои растерянность и возмущение уровнем цен поклонники Валерии выражают на страничке проекта в социальных сетях: «За 100 штук в месяц! Дешевле повара нанять»; «Очень дорого получается, особенно по калининградским зарплатам»; «Очень дорого! Почему такие цены?»; " При всей любви к органическим продуктам высокого качества, такие цены — это полный провал"; «4500 в день за питание — это очень неподъемные цены, согласна с вышесказанным: так могут питаться только звезды, обычные люди позволить себе такого не могут…»

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На все комментарии представители сервиса отвечают в личные сообщения — мы надеемся получить комментарий относительно ценовой политики, возможных скидок и более дешевой доставки в ближайшее время. Пока можно предположить, что высокая стоимость объясняется используемыми в готовке продуктами ("Для приготовления блюд используются лишь самые лучшие и качественные продукты, среди которых такие деликатесы, как осьминог, тунец, свежая зелёная спаржа, артишоки и многое другое"), а также количеством порций — меню от Валерии предполагает 6-7 приемов пищи.

Кстати, в числе первых клиентов «No Secret by Valeriya» — певица Жасмин, человек, как упоминали пользователи Сети, с достатком. «У тебя два завтрака, обед, полдник и ужин, и вкусняшек вполне достаточно. В общем, готовимся к лету», — поделилась артистка.