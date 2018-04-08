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Валерия возмутила запредельными ценами на самое необходимое
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Валерия возмутила запредельными ценами на самое необходимое 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певица Валерия запустила собственный сервис No Secret by Valeriya по доставке здоровой еды. Поклонники звезды согласились с важностью правильного питания, однако цены на ассортимент привели некоторых из них в настоящую ярость.
Вместе с Эмином Агаларовым певица Валерия дала старт проекту No Secret by Valeriya. Его концепция проста — клиенты могут выбрать один из пяти продуктовых комплектов и получать набор продуктов для правильного питания. Подписчики звезды единодушно сошлись во мнении, что в современном мире нет ничего важнее, чем здоровая еда. Однако стоимость этого удовольствия возмутила некоторых пользователей Сети.
Так, стоимость набора еды на один день в зависимости от выбранной программы колеблется от 3,5 тысячи до пяти тысяч рублей. За месяц питание в таком режиме обойдется человеку больше чем в 100 тысяч рублей. Такой уровень цен оказался запредельным для многих подписчиков певицы. «За 100 штук в месяц! Дешевле повара нанять», «Очень дорого! Почему такие цены?», «4500 в день за питание — это очень неподъемные цены, согласна с вышесказанным: так могут питаться только звезды, обычные люди позволить себе такого не могут…», — цитирует teleprogramma.pro возмущенные отзывы поклонников.
Некоторым не понравился и ассортимент, предлагаемый Валерией. Они раскритиковали снимок, на котором певица есть зелень в машине. «Одной травкой сыт не будешь! Кушай Мяско! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «этой травкой можно наесться?))», «бедная…все травкой питаетесь= ((а силы где брать?», «А пустая травка это реально вкусно?😊», «Неужели нельзя нормальную еду есть, что за трава!», — обрушились на певицу критики.
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