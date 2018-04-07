Четверть века развития культурных традиций

В субботу, 7 апреля, Центр культуры «Хорошевский» отпраздновал свое 25-летие праздничным концертом. Мероприятие, в котором приняли участие практически все творческие коллективы ЦК-юбиляра, прошло в Доме культуры «Созидатель».

Для своих гостей организаторы праздничного вечера приготовили не только концертную программу. Все желающие могли принять участие в мастер-классах, на которых сотрудники Центра культуры «Хорошевский» обучали посетителей различным видам прикладного искусства. Взрослые и дети могли попробовать себя в лепке, рисовании, изготовлении мягких игрушек и создании объемных картин из шерсти. Люди с удовольствием подходили к столам, слушали объяснения педагогов ЦК и пытались повторить необходимые шаги самостоятельно. Свои работы участники забирали собой, а лучшие творения выставлялись на всеобщее обозрение здесь же, на специальных досках.

Через некоторое время звонок возвестил о том, что основная часть праздничного вечера — концерт, вот-вот начнется. После вступительного слова ведущих, напомнивших присутствующим в зале зрителям о богатой истории Центра культуры, на сцене один за одним стали появляться воспитанники «Хорошевского», приготовившие множество самых разных номеров. Перед гостями выступили танцевальные коллективы, «Ровесник» и «МЫ», показавшие зрителям красоту традиционных танцев народов России.

Участники студии акустической гитары представили свои версии классических хитов из репертуара отечественных рок-групп, а школа бардовской песни «Ходынка» вернула посетителей на несколько десятилетий назад, исполнив ряд известных пионерских песен. Дополнили праздничную программу ребята из отделения классической гитары, сыгравшие произведения Франца Шуберта

— Очень приятно наблюдать, как за последние 25 лет вырос наш Центр культуры, выпустив за это время сотни человек, — рассказала директор ЦК «Хорошевский» Галина Зубрилова. — И я очень рада видеть, что наши выпускники приводят теперь уже своих детей на занятия. Для многих это уже стало традицией. Так что для нас сегодня по-настоящему большой праздник.

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