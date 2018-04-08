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Самые нашумевшие клипы недели: Элджей закрутил роман с китаянкой, а Галич призналась в любви Маликову
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Самые нашумевшие клипы недели: Элджей закрутил роман с китаянкой, а Галич призналась в любви Маликову 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В новом клипе Элджея «Минимал» много девушек и крови, и эта работа напоминает фильм Тарантино «Убить Билла». Также на днях Элджей представил свой долгожданный альбом Sayonara Boy X.
Видеоблогер Ида Галич представила клип «Дима», посвященный Дмитрию Маликову. На протяжении всего видео Галич пытается разными способами произвести впечатление на Маликова, а помогает ей в этом подруга Ивлеева.
MBAND выпустили новый клип «Ниточка», в центре сюжета которого непростая история любви. Дело в том, что все события и чувства, связанные с героями, переплетены красной нитью. Любой нюанс разрушит все в один миг.
МакSим представила долгожданную работу «Дура». Поклонники певицы с нетерпением ждали этот клип, потому что в ней снялся экс-супруг МакSим и отец ее старшей дочери Алексей Луговцов. Пара развелась в 2011 году. Тогда певица предпочитала никак не комментировать их разрыв, но намекнула, что расстались они не на доброй ноте.
Скруджи представил новый клип «Монтана» на песню со своего свежего EP «Катафалк». Действие ролика разворачивается в заброшенном здании, а сам музыкант выступает в роли персонажа компьютерной игры, за которым ведется охота. Скорее жми на Play, чтобы оценить яркие новинки этой недели!
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