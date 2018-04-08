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Филипп Киркоров представил участников Евровидения от Молдавии
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Филипп Киркоров представил участников Евровидения от Молдавии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НЕМЧИНОВКА /Московская область/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Российский певец и продюсер Филипп Киркоров в субботу представил молдавскую группу DoReDos — своих подопечных на конкурсе Евровидение, который пройдет в мае в Лиссабоне. Музыканты приняли участие в традиционной пре-пати конкурса в подмосковном ТРК «Vegas Кунцево», передает корреспондент ТАСС.
"Я волнуюсь, как автор песни, — признался журналистам Киркоров. — Вообще это исторический момент: русский композитор написал песню для Молдовы. Такая коллаборация впервые".
Композицию My Lucky Day Киркоров написал в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.
Российский артист отметил, что DoReDos уже известны по конкурсу «Новая волна», в котором одержали победу в 2017 году. «Мы подружились, и вот сегодня они здесь, в Москве», — добавил Киркоров.
Группа DoReDos была создана в 2011 в городе Рыбница. Ее участники — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Трио участвовало в ряде международных конкурсов, в 2017 году группа стала победителем фестиваля «Новая волна» в Сочи. За этот успех президент Молдавии Игорь Додон удостоил их звания заслуженных артистов республики.
Киркоров уже помогал готовиться к Евровидению представителю Белоруссии Дмитрию Колдуну в 2007 году, Ани Лорак из Украины в 2008, Сергею Лазареву и сестрам Толмачевым, представлявшим Россию в 2016 и 2014 годах соответственно.
Евровидение в Португалии
Конкурс песни Евровидение-2018 пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, — 10 мая, а финал — 12 мая.
Россию представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Клип на композицию, размещенный на официальном канале конкурса Евровидение в YouTube 11 марта, уже набрал более 1,6 млн просмотров.
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