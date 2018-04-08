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Депутат рассказал, где планируют установить памятник Хворостовскому
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Депутат рассказал, где планируют установить памятник Хворостовскому 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, скончавшемуся в прошлом году, планируют установить в московском парке Зарядье, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский.
Ранее в СМИ появилась информация, что комиссия по монументальному искусству может отложить рассмотрение вопроса об установке в столице памятника Хворостовскому на заседании в парламенте 12 апреля из-за отсутствия необходимых заключений от других ведомств. При этом, как следует из анонса заседания комиссии на сайте Мосгордумы, памятник планируется передать в дар городу.
"Планируется установить памятник в парке Зарядье… К моменту рассмотрения должны быть заключения от двух департаментов и местных депутатов. Пока их просто нет, достаточно поздно было подано заявление, чтобы они успели его рассмотреть", — сказал Воскресенский.
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