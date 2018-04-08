Депутат рассказал, где планируют установить памятник Хворостовскому

Ранее в СМИ появилась информация, что комиссия по монументальному искусству может отложить рассмотрение вопроса об установке в столице памятника Хворостовскому на заседании в парламенте 12 апреля из-за отсутствия необходимых заключений от других ведомств. При этом, как следует из анонса заседания комиссии на сайте Мосгордумы, памятник планируется передать в дар городу.

"Планируется установить памятник в парке Зарядье… К моменту рассмотрения должны быть заключения от двух департаментов и местных депутатов. Пока их просто нет, достаточно поздно было подано заявление, чтобы они успели его рассмотреть", — сказал Воскресенский.