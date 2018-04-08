Рассмотрение вопроса об установке памятника Хворостовскому могут отложить в Мосгордуме

12 апреля в Мосгордуме комиссия по монументальному искусству планировала рассмотреть вопрос установки памятника Хворостовскому.

«Это еще неизвестно, потому что мы не получили заключений от соответствующих ведомств», — сказал Воскресенский.

Он отметил, что 12 апреля данный вопрос скорее всего рассматриваться не будет.

Хворостовский умер после продолжительной болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне в окружении своей семьи. Ему было 55 лет. Артист завещал похоронить часть своего праха в Москве, а часть — на родине в Красноярске.