Рассмотрение вопроса об установке памятника Хворостовскому могут отложить в Мосгордуме 

Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе может отложить рассмотрение вопроса об установке в столице памятника оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, сообщил РИАМО в воскресенье председатель комиссии Игорь Воскресенский.
12 апреля в Мосгордуме комиссия по монументальному искусству планировала рассмотреть вопрос установки памятника Хворостовскому.
«Это еще неизвестно, потому что мы не получили заключений от соответствующих ведомств», — сказал Воскресенский.
Он отметил, что 12 апреля данный вопрос скорее всего рассматриваться не будет.
Хворостовский умер после продолжительной болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне в окружении своей семьи. Ему было 55 лет. Артист завещал похоронить часть своего праха в Москве, а часть — на родине в Красноярске.