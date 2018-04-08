Круглый стол на тему перестройки проведут в нижегородском Арсенале 

Круглый стол «Время перестройки / Перестройка времени» проведут в нижегородском Арсенале.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО, он состоится 13 апреля, в пятницу с 13:00 до 17:00 Мероприятие пройдет в рамках программы «Кафедра современной культуры в Арсенале». Оно будет проведено совместно с Мининским университетом и Школой актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС.
Круглый стол будет включать три панели: «Перестройка: от безвременья к современности», «Переосмысляя прошлое, конструируя будущее: перестройка в поисках идентичности» и «Художественные практики. Кино/театр перестройки».
В число его участников войдут философ Андрей Олейников, историк Артем Маслов, историк культуры Варвара Склез, историк культуры Игорь Кобылин, редактор журнала «Новое литературное обозрение» Николай Поселягин, философ Мария Сидорова, историк Михаил Белов, философ Петр Сафронов, философ Роман Сундуков и историк Федор Николаи.