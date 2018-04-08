Круглый стол на тему перестройки проведут в нижегородском Арсенале

Круглый стол «Время перестройки / Перестройка времени» проведут в нижегородском Арсенале.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО, он состоится 13 апреля, в пятницу с 13:00 до 17:00 Мероприятие пройдет в рамках программы «Кафедра современной культуры в Арсенале». Оно будет проведено совместно с Мининским университетом и Школой актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС

Круглый стол будет включать три панели: «Перестройка: от безвременья к современности», «Переосмысляя прошлое, конструируя будущее: перестройка в поисках идентичности» и «Художественные практики. Кино/театр перестройки».