Почему японцы так любят сакуру?

В Токио 17 марта расцвела сакура, что примерно на десять дней раньше обычного, и уже несколько дней подряд толпы людей ходят на нее любоваться. Когда наступает этот сезон, у японцев естественным образом поднимается настроение, и они неизменно отправляются смотреть на цветы. Однако «сакура» — еще и беспроигрышный вариант для темы песен и других произведений развлекательной сферы. Почему же японцы до такой степени любят этот цветок? И при каких обстоятельствах они стали придавать сакуре особое значение?

От темы пьес театра Кабуки до современных песен… Сакура широко используется даже в названиях произведений.

Вероятно, у многих людей слово «сакура» ассоциируется с музыкальными хитами, в названиях которых присутствует этот цветок. Начиная с самого популярного из них, «Склон цветущей сакуры» Масахару Фукуяма (продано около 2,3 миллиона дисков), это такие песни, как «SAKURA drops» Хикару Утада, «Сакура (соло) » Наотаро Морияма, «Сакура» группы Кэцумэйси, «Сакура» группы ARASHI, «Сакура» Кёго Кавагути, «Сакура» дуэта Гобукуро, «Закладка с сакурой», «Давайте станем деревьями сакуры» группы AKB 48 и так далее. Все и не перечислишь, но, наверное, многие люди, лишь услышав подобное название, начинают предаваться воспоминаниям: «Ах, когда звучала эта песня, я был там-то…».

На самом деле в сезон сакуры происходят очень важные в жизни события: выпуск из учебных заведений и поступление в них, трудоустройство, переезд в столицу, расставания и встречи… Поэтому сакура вызывает в душе каждого человека различные воспоминания, связанные с жизненным укладом японцев. Кроме того, японцы любят сакуру за красоту и недолговечность момента, когда она в самом цвету, за «мимолетность» и «чистоту» того, как быстро опадают ее лепестки.

Сакура, связанная с такими жизненными этапами, часто становится темой произведений и других видов искусства: так, в театре Кабуки постоянно показывают пьесы «Ёсицунэ сэмбон дзакура» («Тысяча вишен Ёсицунэ») и «Мусумэ Додзёдзи» («Дева из храма Додзёдзи»). Что касается телесериалов, истории о школьной жизни никогда не обходятся без эпизодов, связанных с сакурой, можно вспомнить и популярный сериал «Дрэгон Сакура» (Dragon Zakura), выпущенный компанией «Ти-Би-Эс» (TBS). Если задуматься, средняя школа, где разворачивалось действие сериала «Кинпати, учитель третьего класса „B“ (TBS), называлась „Сакура“, был и двухчасовой сериал „Детективный журнал тетушки Отомэ Сакура“ (FujiTV) c Эцуко Исихара в главной роли. Сейчас в кинотеатрах идет фильм „Защитники сакуры с севера“, где главную роль играет Саюри Ёсинага, то есть слово „сакура“ в названии — это залог того, что произведение с большой вероятностью понравится японцам и будет хорошо принято ими.

В эпоху Хэйан японцы стали любоваться сакурой вместо деревьев сливы. Тоётоми Хидэёси превратил созерцание цветов в важное событие.

Как же японцы стали „фанатами сакуры“? В древности любование цветами по большей части было связано с деревьями сливы, но, начиная с того, как в эпоху Хэйан (794 —1185 гг.) император Сага стал устраивать „пир под цветами“ для любования сакурой в саду храма Синсэнэн (г. Киото), ко времени завершения эпох Камакура (1185-1333 гг.) и Муромати (1336 — 1392 гг.) обычай „созерцания сакуры“ распространился и среди воинского сословия.

Цветение вишни Канзакура в Токио, Япония

Считается, что любованию сакурой стали придавать большое значение, с тех пор, как Тоётоми Хидэёси учредил традицию „любования цветами в Дайго“. Хотя в то время нельзя было увидеть столько деревьев сакуры в полном цвету, как сейчас, был устроен великолепный праздник, на который было приглашено около 1300 человек, начиная с приближенных Тоётоми Хидэёси, таких как его сын Тоётоми Хидэёри, жены Онэнэ и Ёдо-доно, заканчивая многочисленными даймё (военными феодалами), их женами и служанками, и известно, что это был самый крупный праздник, организованный Хидэёси, ведь он был устроен сразу после похода правителя на Кюсю и являлся одним из двух важнейших культурных событий наряду с „большой чайной церемонией в Китано“.

Токугава Ёсимунэ распространил культуру любования сакурой среди простого народа. „Сакура у реки Сумидагава“, которую, спустя столетия, любят и по сей день.

Традиция любования сакурой распространилась среди простого народа, начиная с эпохи Эдо. Этому главным образом поспособствовал восьмой сёгун, Токугава Ёсимунэ. После издания „Приказа о милосердии к живым существам“ пятым сёгуном по имени Токугава Цунаёси, Ёсимунэ снова узаконил запрещенную ранее соколиную охоту, однако это вызвало недовольство крестьян из-за того, что во время нее повреждались поля. Тогда на местах охоты посадили деревья сакуры, чтобы крестьяне получали прибыль от приходящих насладиться цветами гостей. Среди простого народа стало особенно популярным созерцание сакуры, высаженной на восточном берегу реки Сумидагава, Уэно и некоторых других районах, и эти места до сих пор являются одними из самых известных своими цветами.

Цветение сакуры в Токио. 27 марта 2018 года

Таким образом, в наши дни сакура в Японии является „беспроигрышным контентом“ для марта — апреля и приносит колоссальный доход. В богатых буддийскими и синтоистскими храмами городах, популярных среди иностранцев (например, в Киото), в последнее время появляется все больше мест, где можно полюбоваться на подсвеченную ночную сакуру, и такие мероприятия, привлекая туристов, еще больше увеличивают прибыль.

Более того, в аллее сакуры у водоема „Тидал Бейсин“ (Tidal Basin) в городе Вашингтон (США), Королевском парке в Стокгольме (Швеция), парке Мира в провинции Хоабинь (Вьетнам) и других местах за рубежом, с любовью относятся к сакуре, подаренной Японией в знак дружбы между странами, и, наверное, эти цветы можно даже назвать „душой Японии“. В последнее время также увеличивается число иностранцев, посещающих Японию для того, чтобы полюбоваться сакурой, и, видимо, по всему миру постепенно распространяется концепция „мимолетности“, которая так близка японцам. Приятно с самого полудня есть и пить с друзьями под цветущими деревьями, хорошо и предаваться воспоминаниям, сидя в одиночестве под опадающими лепестками — должно быть, будущие поколения продолжат древнюю японскую традицию почитания сакуры.