Любил литературу, держался особняком. Каким был рэпер Face на самом деле

Иван Дремин, взявший сценический псевдоним Face, стал известен в 2015 году после клипа на песню «Гоша Рубчинский» из своего первого альбома «Проклятая печать». Снят был клип на 200 рублей. Главная цель, которую ставил парень, — «хайпануть» на громком имени известного модельера — была достигнута.

Затем последовало еще несколько альбомов. Но настоящая популярность пришла в августе 2017 года, когда он представил свой первый профессиональный клип «Бургер». Видео буквально разорвало YouTube — на сегодня насчитывает 25 млн просмотров. Процитировать слова песни не представляется возможности, потому что нет ни единой строчки, которая может пройти цензуру. Но итог: интервью в известных СМИ, плотный концертный график и толпы поклонниц.

Бедность и одиночество

Лицей №5 в городе Уфе, где учился Ваня Дрёмин, считается хорошим учебным заведением.

«Вот здесь, в фойе, он и отсиживался иногда во время уроков», — показывают учителя место привычного обитания школьника Вани.

Учился он, действительно, неважно, как не раз признавался в интервью, мог прогуливать уроки, но почти никогда — школу.

«Школу он любил, что бы там ни говорили. Более того, в начальных классах учился очень хорошо, никаких троек. Но в средней школе резко скатился. Ваня — парень способный и мог бы учиться гораздо лучше. Лично я относилась к нему хорошо, на просьбы по школе Иван всегда отзывался», — рассказывает директор лицея №5 Альмира Зарипова.

В школе ни с кем не конфликтовал, но и близких друзей у него не было.

«Такой волк-одиночка. Вроде со всеми, но в то же время сам по себе отдельно, замкнутый», — вспоминает завуч Ольга Черезова.

Учителя предполагают, что он старался держаться отстраненно, потому что стеснялся бедности. «Одевался очень скромно. В чём на 1 сентября придёт в школу, в том учебный год и закончит», — говорят они.

Семья, действительно, бедствовала. Родители развелись. Мать Вани тяжело заболела. Мальчик жил с бабушкой-дедушкой и мамой в маленькой квартирке, на пенсию бабушки. Старший брат Богдан жил с другой бабушкой.

«Это незаурядная личность»

Из-за проблем с поведением в средних классах Ваня находился на контроле у социального педагога лицея.

«Это очень одарённый мальчик, — неожиданно удивила Наталья Ковалева характеристикой своего бывшего подопечного. — Я не слушала его песен, но знаю, что он мог бы добиться больших успехов, если бы решил стать писателем. У него удивительное чувство слога, абсолютная грамотность. Хорошо давались и русский, и математика, но любимым предметом была литература — своя точка зрения имелась на всё и он мог ее обосновать».

«Ярко выраженная депрессия» развилась у Вани, по словам педагога, после начальных классов.

«Это был просто комок нервов. Очень жаль, что мы никак ему не могли помочь, потому что всё шло из семьи. А семья не впускала в свою жизнь людей со стороны, из школы, хотя и я, и классный руководитель ходили домой, пытались говорить, — рассказывает она. — Дело было не только в общем состоянии бедности. Мальчик очень тянулся к своему отцу, а приходилось жить в тесной квартире с пожилыми и с больной мамой, хоть они его и очень любили. Папа не занимался его воспитанием, хотя много чего обещал. Эта депрессия — результат обиды, которую он затаил на отца».

Слушайте Жизнь — Face на Яндекс. Музыке

Сам Ваня Дрёмин в интервью часто упоминает свое участие в «темных» делах в плохой компании и неоднократные посещения отделов полиции. На самом деле он никогда не попадал в полицию, по крайней мере, не в школьные годы, и на учёте в отделе по делам несовершеннолетних тоже не состоял, говорит педагог.

«Мне очень стыдно и печально, что наш выпускник теперь известен, как парень, который поет нецензурные песни, — говорит Наталья Сергеевна. — Этот незаурядный человек мог бы добиться успеха в любой сфере, если бы захотел. Но он выбрал такой путь».

На улице били

Ваня жил недалеко от лицея, в девятиэтажной серой панельке. «Вани здесь уже два года нет, он в Москве», — раздался голос в домофоне. Узнав цель визита, голос долго колебался, но все же дверь открылась. Бабушка Светлана и дедушка Виктор вышли поговорить в тамбур, в квартиру не стали впускать. Мама Вани не выглянула.

Настороженные нотки в голосе сразу пропали, как только бабушка с дедушкой стали наперебой вспоминать детские годы внука. Он был здесь любим — это очевидно.

Воспитывала его преимущественно бабушка. Она вспомнила, что они с маленьким Ваней вместе сочиняли стихи. Хорошо чувствующего ритм мальчика она отвела в музыкальную школу, но Ваня бросил заниматься в 6 классе. И пошел на бокс.

Дедушка говорит, внука обижали и били на улице, поэтому он решил научиться давать отпор. В боксе он неплохо преуспел. Но законы улиц были сильнее спорта. Напавшие толпой как-то настолько сильно избили, что повредили позвоночник.

После окончания школы Ваня подал документы в три уфимских вуза, но ни в один не прошел по баллам. Поискал работу, но не получалось найти, без образования никуда не брали.

«Но он же смышленый у нас, нашел вот способ, рэпом начал заниматься», — говорит дедушка.

«Если без мата — останусь без копейки»

На вопрос об отношении к творчеству внука, бабушка с дедушкой смущенно переглянулись.

«Песни у него не очень хорошие бывают. Плохо, что он матом поет. Да еще наколки эти, — говорит бабушка. — Я его ругаю, когда он звонит, говорю, чтобы такое не пел».

Дома, по ее словам, он никогда не позволял себе нецензурно выражаться, в школе — то же самое. Один раз только «послал» одного из учителей.

«Вот пусть только приедет, у нас с ним будет серьёзный разговор, — грозится дедушка. — Я ему говорю — только не матом. Иначе тебя как-нибудь родители после концерта поймают. Он отмалчивается. Один раз только сказал: «А чем я должен заниматься? Если не буду это делать, останусь без копейки». Я думаю, если бы у него была другая возможность, он бы и не пел эти матершинные песни. Он почему так резко стал популярен? Потому что молодёжи такие песни нравятся, а он под нее подстраивается. Да, плохо, что он начал с наколок, мата, но мы верим, что он перейдет на культурные песни».

Старики, как могут, следят за творчеством и передвижением внуков по стране (старший брат Богдан вместе Ваней в одном проекте — прим.ред.). Переживают, когда читают новости, что фанаты чуть не разорвали Ваню на кусочки во время очередного концерта.

Слушайте Два замка — Face на Яндекс. Музыке

«Сняли с него кроссовок, а он им потом кинул второй. Новый, дорогущий кроссовок был», — сокрушается бабушка.

И очень ждут, что Ваня приедет к ним со своей девушкой Марьяной, очень хочется им ее увидеть.

А еще его в Уфе ждут в военкомате. «Повестками завалили», — говорит дед.

«Больше никакого Эщкере»

В начале января Face сделал неожиданное заявление на своей странице:

«Больше никакого Faceguccigang и Эщкере, плиз. Это был крутой период моей жизни и творчества, но я перерос все это. Я рад, что являюсь голосом молодежи, это очень важно для меня, и я чувствую свою ответственность. Теперь, когда у меня есть возможность изменить будущее этой страны через молодежь, — пришло время вести вас в правильном направлении, пришло время открыть глаза».

Он пообещал, что будет давать фанатам возможность на своих концертах высказаться по поводам, которые их беспокоят.

«Наркотики, депрессия, суицидальные мысли, поиски себя в криминале и зарплата 20 тысяч рублей в месяц — это не то, что нам нужно», — пишет он. — Если у меня что-то получилось, значит, и у тебя тоже получится! Не забывай, что я был простым пацаном из Уфы без будущего, таких пацанов и девочек тут вся страна, у всех нас, казалось бы, совсем нет будущего, почему бы не построить его вместе».

Между тем 17 января 2018 года артист анонсировал новый альбом «PUBLIC ENEMY» (в переводе с английского «враг общества» — прим.ред). Исходя из названия пластинки, некоторые поклонники начали сомневаться в благом порыве Ивана на изменения направления творчества. Но время покажет.

«Парень просто хайпит»

Музыкант, бывший участник рэп-группы Via Chappa, Булат Аминов:

«Когда мы были подростками, нашими кумирами были Децл, Мистер Малой. Теперь уже взрослые мужчины. Лично знаком с последним, и это вполне здравомыслящий человек. Группа «Мальчишник» первая начала петь про «секс без перерыва». И для того времени в глазах взрослых это выглядело дико. Рэпер Face просто хайпит. Он сейчас на волне. Знаете, почему? Потому что разговаривает на одном языке с детьми и подростками. Его творчество вряд ли волнует отпрысков из интеллигентных семей. Но, простите, «пролетарские» дети, к сожалению, разговаривают именно так. Не возьмусь осуждать молодого человека. Да, с точки зрения творчества там ничего нет — он и сам это прекрасно понимает. Пока к нему есть интерес в соцсетях, он ещё продержится. Но, если за этим хайпом ничего серьёзного не последует, о нём просто забудут».

Опасно ли детям слушать такие песни?

Главный медицинский психолог Минздрава РБ Ирина Хох:

«Мат — это вариант агрессии, замена физическому воздействию в виде удара. Для младшего подросткового, подросткового возраста агрессия — это норма. Чем старше становятся дети, тем меньше прибегают к физическим воздействиям и больше к косвенной, вербальной агрессии, то есть «бьют словом».

Включаясь в армию поклонников подобных исполнителей, дети дают себе внутренний психологический допуск: «вот, родители нас ругают, а такой популярный человек матерится, ему разрешено». Они как бы сливаются с лидером и разрешают себе вести себя таким образом.

Родителям важно не уходить в огульное запретительство, так можно потерять связь с ребенком. В конце концов, он перерастёт такое творчество, интересы поменяются. Но важно все же объяснять подростку понятия «Свобода слова» и «Свобода речи». Свобода слова — это право на свое мнение, интересы, вкусы. Да, ты имеешь такое право. Но есть понятие «свобода речи» — это воплощение наших мыслей. Насколько же ты себя уважаешь, если позволяешь держать у себя внутри бранные слова? Объяснять, что мат — это субкультура определенных личностей, которые убивают, крадут. Надо предоставить подобную информацию и дать ребенку самому сделать выбор».