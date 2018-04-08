Чем Ярославль лучше Костромы? 7 поводов для зависти

В прошлом материале мы хвастались уникальными «фишками» Костромы и рассуждали о том, в чем наш город лучше. Теперь редакция K1NEWS.RU решила перечислить главные козыри Ярославля — то, чему завидуют костромичи и то, ради чего ездят к соседям.

1. Количество мостов.

В Ярославле есть три моста — и это главный повод для зависти костромичей. Один — через Волгу, второй — через Которосль, третий — небольшой — ведет на Даманский Остров. У нас переправа через Волгу одна, и та сейчас находится на ремонте. В ближайшие пять лет, по заверениям министра транспорта, в нашем городе построят мост. А Ярославлю пророчат еще один мост.

2. Аквапарк «Тропический Остров»

Ярославцы, тоже страдают от пасмурной и промозглой погоды. Но им есть где согреться — в черте города находится «Тропический Остров» — райское место с термами, аттракционами, огромными бассейнами и аква-городом для детей. Один из самых впечатляющих аттракционов — горка «Черная дыра». По 82-метровой трассе в полной темноте можно пролететь со скоростью 4,2 метра в секунду. Дополняет картину река с собственным течением и бассейн, имитирующий движение волн. Кстати, судя по опросу в нашей группе Вконтакте, костромичи мечтают об аквапарке и надеются, что кто-нибудь его все-таки построит. А пока приходится ездить к соседям.

3. Губернаторский сад Сад вокруг бывшей резиденции ярославских градоначальников появился в начале 18 века. Сейчас главная фишка сквера — скульптуры под открытым небом. Здесь можно посмотреть на грустного Дон Кихота, пеликана, львов, греческие скульптуры и т.п. Если честно, сад прекрасен — вековые деревья, фонтаны, тенистые дорожки, запахи роз и сирени… Мини-парк идеален для романтических проулок и фотосессий — этим часто пользуются молодожены. В бывших апартаментах губернатора нередко проходят торжественные регистрации.

4. «Миллениум» — концертно-зрелищный центр

Обшитый стеклом, огромный «Миллениум» с большим залом на 1448 мест, малым залом, кинотеатром и кафе выглядит намного презентабельней, чем наш «Губернский». Кроме отличного светового и звукового оборудования, центр располагает своими собственными фишками –здесь можно заказать киносеанс на двоих, а в теплое время года на открытой летней веранде показывают фильмы.

5. «Арена-2000»

Еще один пункт нашего списка зависти — ярославская Арена-2000. Сюда ездят хоккейные фанаты со всей страны. Это огромное спортивное сооружение вмещает тысячи болельщиков. Здесь базируется главная хоккейная команда Ярославля — «Локомотив». А еще на «Арене» проходят концерты звезд.

6. «Стрелка» и парк на Даманском острове

Парк на Даманском острове — рай для любителей аттракционов, сахарной ваты и прочих прелестей. Сюда очень часто ездят костромичи. В теплое время года сюда устремляются тысячи посетителей, и не только ради развлечений — сквер славится богатым озеленением: клумбами, идеально подстриженными кустарниками и аккуратными дорожками, вьющимися вокруг деревьев. После батутов, каруселей и автодрома с машинками хочется спокойствия. Тогда Ярославцы идут в знаменитый парк «Стрелка», расположенный на месте впадения реки Которосли в Волгу. А еще в Ярославле отличная набережная. На нее потрачено очень много средств. И это того стоило. Есть и пешеходные дорожки, и велосипедные.

7. Музеи под открытым небом: Мышкин и Вятское

Мышкин — уютный городок в Ярославской области, расположенный прямо на берегу Волги. По количеству музеев на душу населения провинциальный город может дать фору многим «миллионникам». Здесь действительно есть на что посмотреть: в городе есть комплекс «Мышкины палаты», где гостей встречает королевская чета мышей, музей техники «Мышкинский СамоходЪ», музей валенка.

Вятское — идеальное место для любителей православных святынь и русской глубинки. В центре села есть комплекс из нескольких старинных особняков. Окунуться в жизнь былых времен можно в музеях торгующего крестьянина, «Русской баньки по-черному», экспозиции русских забав. Главный плюс в том, что все достопримечательности можно посетить за один день.

Еще одним поводом для зависти ярославцам может стать гигантское колесо обозрения, которое хотят построить уже к маю этого года.