Коворкинг, студия звукозаписи и экскурсионное бюро: 10 необычных предложений библиотек

Где провести рабочую встречу или просто спокойно посидеть с ноутбуком и чашкой кофе? Где записать песню? Где научиться рисовать комиксы и говорить по-китайски или по-корейски? В библиотеке, конечно. О десятке самых интересных новых услуг, которые предоставляют читальни столицы, mos.ru рассказали в Дирекции по развитию культурных центров.

Коворкинги в библиотеках: все необходимое для спокойной работы

В библиотеках можно не только почитать, но и заняться работой. К услугам посетителей комфортные залы с оборудованными рабочими местами. Здесь есть Wi-Fi, персональные компьютеры, удобная мебель и кофейные автоматы. Приветливые сотрудники сориентируют в зале и в случае необходимости помогут с поиском справочной литературы. Работать в таком коворкинге можно абсолютно бесплатно — на входе спросят только читательский билет. Если у вас его нет, оформят прямо на месте. Это займет не больше 10 минут. Если вы уже являетесь читателем одной из окружных библиотек, по своему читательскому можете воспользоваться коворкингом в любой из сети библиотек округа.

Услуга бесплатная. Доступна практически во всех библиотеках, где есть читальные залы. Адреса по ссылке.

День рождения в библиотеке: можно шуметь

Сегодня библиотекари не просят своих гостей соблюдать тишину — теперь тут можно расслабиться. И даже устроить праздник: практически все библиотеки Москвы готовы предложить отпраздновать день рождения ребенка или подростка. Сложно придумать более необычное и в то же время более подходящее место для праздника с юными гостями: в библиотеках есть множество книг и игрушек, а также специальные залы, в которых можно подвигаться и повеселиться, не мешая другим посетителям библиотеки.

Услуга платная, ориентирована на детей и подростков, также возможно проведение взрослого дня рождения.

Доступна она практически во всех библиотеках Москвы. Адреса можно узнать здесь.

Фотосессия или киносъемки: стильные интерьеры

Московские библиотеки могут похвастаться не только богатым выбором книг, но и интерьерами. Некоторые из них можно увидеть даже в кино: например, съемки недавнего фильма «Селфи» Николая Хомерики Константином Хабенским в главной роли проходила в библиотеке имени Достоевского. Режиссеров и фотографов, профессионалов и любителей ждут классические английские гостиные библиотеки имени Боголюбова, залы в стиле поп-арт библиотеки № 227 и лаконичные лофты многих других читален. Главное — предупредить сотрудников заранее по телефону о предположительной дате, времени и тему съемок.

Услуга платная. Доступна, в частности, в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева, Центральной городской молодежной библиотеке имени М. Светлова, библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина, Центральной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова, библиотеке «Дом А. Ф. Лосева».

Студия звукозаписи: пение под руководством специалиста

В библиотеке «Восток-1» действует современная студия аудиозаписи, где есть все необходимое оборудование. Вместе со звукорежиссером здесь можно записать свою песню — для себя или в качестве сюрприза для кого-то из близких.

Услуга бесплатная, доступна по предварительной записи в библиотеке «Восток-1» (шоссе Энтузиастов, дом 78, корпус 1; телефон: + 7 (495) 304-30-06).

Курсы и студии: создание комиксов и конструирование роботов

Научиться рисовать графику и комиксы под руководством известных российских художников можно в библиотеке графических историй № 227. В студии «Мангака» учат рисовать японские комиксы манга. Среди ближайших планов — цикл лекций известного российского художника Георгия Литичевского, чьи работы хранятся в собраниях Третьяковской галереи и парижском Центре Помпиду.

Услуга бесплатная. Доступна в библиотеке № 227.

Недавно в библиотеках Москвы появились курсы для детей и подростков, которые интересуются робототехникой. Электронный развивающий конструктор позволит познакомиться с устройством искусственного интеллекта и его возможностями, программирования, а также с 3D-печатью и другими современными цифровыми технологиями. Все занятия проходят под руководством профессионалов.

Услуга платная. Доступна в 17 библиотеках, в том числе в библиотеке № 5 имени Максимилиана Волошина (Новодевичий проезд, дом 10; телефон: + 7 (499) 255-71-14), Центральной библиотеке № 15 имени Владимира Ключевского и Центральной библиотеке № 70 имени Михаила Шолохова

Курсы для женщин: личностный рост и борьба со стрессом

Библиотеки Москвы предлагают широкий спектр тренингов, мастер-классов, творческих мастерских для женщин. Флагманом таких встреч стала библиотека имени Екатерины Фурцевой . Здесь регулярно проходят лекции о писательницах. В библиотеке можно посмотреть фильмы, а также спектакли, поставленные женщинами-режиссерами и посвященные женщинам. Кроме того, посетительницам читальни рассказывают о личностном и профессиональном успехе, обучают различным практикам борьбы со стрессом, делятся опытом о том, как адаптироваться в сложных жизненных ситуациях.

Среди услуг есть как платные, так и бесплатные. Они доступны в библиотеке № 4 имени Екатерины Фурцевой, где развивается проект «Точка роста: Женский культурный центр».

Экскурсии по Москве: пешеходные и самокатные

При двух столичных библиотеках действуют настоящие экскурсионные бюро. Библиотека «Дом Гоголя» проводит для своих читателей велосипедно-самокатную экскурсию «Гоголевская Москва». Ее маршрут проходит по улицам, сохранившим в своем облике память о прошлом. Среди остановок — дом, где Гоголь закончил свою жизнь, дом, где он сжег второй том «Мертвых душ», и типография, в которой вышел в свет первый том романа.

Услуга платная. Подробности на сайте библиотеки.

В этом году библиотека-читальня имени И. С. Тургенева подготовила три пешеходных маршрута по местам, связанным с биографией классика: «Мозаика московских адресов Ивана Тургенева», «По следам тургеневских героев» и «В поисках тургеневской Москвы». Экскурсии сопровождаются интересными рассказами с историями из жизни писателя и цитатами из его произведений. Проводят экскурсии библиотекари.

Услуга бесплатная. Подробности — на сайте библиотеки.

Литературные квесты: увлекательные игры по мотивам книг

Модное увлечение разнообразными квестами не обошло стороной и библиотеки. Здесь предлагают сыграть в интеллектуальные игры, основанные на литературных произведениях. Например, в прошлом году в Москве прошел масштабный квест «Потерянная книга», в котором приняли участие центральные столичные библиотеки. В этом году библиотека № 52 подготовила квест по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» — для его проведения оборудованы специальные залы, позволяющие реконструировать сцены повести вроде падения Алисы в кроличью нору. Участников ждут тайны, загадки и встречи с Чеширским Котом и другими персонажами.

Услуга бесплатная. Подробности — на сайте библиотеки.

Разговорные клубы: общение с носителями иностранных языков

Многие библиотеки Москвы не первый год проводят разговорные клубы для желающих подтянуть свое знание иностранного языка до более высокого уровня. Занятия и практические семинары проводят квалифицированные преподаватели — носители языков. На встречах клубов можно улучшить разговорные навыки, пополнить словарный запас, подготовиться к поездке за границу. Практиковаться в китайском, немецком, китайском, арабском, турецком, египетском и корейском языках можно в более чем 100 библиотеках.

Услуга предоставляется как платно, так и бесплатно и доступна в 10 библиотеках. Среди них библиотека № 20 имени А. А. Дельвига, библиотека № 5 имени М. А. Волошина и библиотека-читальня имени И. С. Тургенева.

Сценические площадки: концерты и спектакли

В московских библиотеках часто проходят спектакли любительских театров, выступления народных коллективов, музыкальных групп. Флагманом этого направления является библиотека № 96 на Свободном проспекте. На ее базе открыт творческий центр «Свободный, 24», ставший креативной сценической площадкой с акцентом на театр, музыку, танец и смежные виды искусств. Посетить музыкальные концерты можно также в библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова.

Среди мероприятий есть как платные, так и бесплатные. Подробности можно узнать, позвонив в библиотеку № 96 (Свободный проспект, дом 24; телефон: + 7 (495) 302-22-22)

Хотите провести свое мероприятие? Это можно сделать практически во всех библиотеках столицы. Просторные лектории оснащены всем современным оборудованием для творческих встреч, выступлений, небольших конференций и круглых столов. Тему встречи или репертуар необходимо заранее обсудить с сотрудниками библиотеки.

Услуга предоставляется платно. Адреса библиотек по ссылке.