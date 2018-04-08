Cardi B беременна?

Cardi выпустила дебютный студийный альбом «Invasion», дебют которого решила отпраздновать, взорвав сцену в Майами. Но девушку сразу же начали подозревать в беременности.

Сообщается, что исполнительница приехала на точку около утра. умеет отдыхать не понаслышке! Она танцевала на-столе под песню «Bad». А так же исполняла свои мировые хиты, такие как «Bodak», «Bartier», «Finesse» и «Motor».

Слухи о беременности начали циркулировать вокруг американской хип-хоп девице в феврале этого года, после того, как сообщила, что она на третьем или четыре месяце. Но отрицала это сообщение и заявила: «Я просто потолстела».

Сейчас девушка полагает, что лицо, ответственное за утечку новостей о беременности в прессу, было, скорее всего, «из моего близкого окружения, иначе не было бы никакой возможности получить эту информацию».

А ты веришь, что она беременна?