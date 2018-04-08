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Вуща вэла «Вурнга хатл!». Ямальские студенты в Тюмени встречают весну
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Вуща вэла «Вурнга хатл!». Ямальские студенты в Тюмени встречают весну 

ИА Север-Пресс 26 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тюмени 15 апреля ямальские и югорские студенты отметят традиционный праздник народа ханты «Вороний день».
Его организует областное общественное объединение коренных малочисленных народов Севера «Кедр» при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области. На импровизированное стойбище с чумом пригласили студентов и жителей города.
«Чум возвышает к небу свой конус, горит костер, кругом люди в ярких национальных костюмах. Все это означает, что на тюменскую землю пришла весна. Праздник песен, танцев, прикладного искусства и единения генетически связанных между собой народов. «Вуща вэла „Вурнга хатл!“ — „Здравствуй праздник „Вороний день“, так звучит приветствие на хантыйском языке“, — пояснила корреспонденту ИА „Север-Пресс“ заместитель руководителя общественной организации „Кедр“ Ирина Малых.
Она отметила, что в программу включили все самое важное для укрепления связей коренных малочисленных народов Севера.
»Участники праздника покажут всю красоту и богатство души народа ханты. Для нас, северян, ворона — вестница весны, которая приносит на хвосте тепло. Символичным событием языческого праздника станет обряд очищения, затем мы предложим гостям традиционные блюда народа ханты», — рассказала заместитель руководителя «Кедра».
Программа праздника обширна: мастер-классы по народным промыслам, спортивные состязания по северному многоборью, выставки, театрализованное представление, концертная программа с привлечением творческих коллективов, дегустация блюд национальной кухни.
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