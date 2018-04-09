В Красноярске полицейские провели антинаркотическую лекцию для учащихся одной из городских гимназий

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018» полицейские прочитали антинаркотическую лекцию для учащихся 9-10 классов гимназии № 8.

Сегодня сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с инспектором отдела по делам несовершеннолетних ОП№ 7 МУ МВД России «Красноярское» провели занятие, направленное на предупреждение распространения наркомании среди подростков, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские рассказали учащимся о вреде, который наносится организму, и объяснили, как выработать твёрдую отрицательную позицию, научиться говорить «нет» тем, кто предлагает попробовать наркотики. В ходе лекции сотрудники полиции также напомнили об административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Такие мероприятия повышают уровень осведомленности подростков, а также помогают подрастающему поколению осознать опасность употребления наркотиков и психоактивных веществ.