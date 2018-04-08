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В рамках акции «Дети России — 2018» сотрудники полиции Красноярска провели профилактическую беседу со школьниками
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В рамках акции «Дети России — 2018» сотрудники полиции Красноярска провели профилактическую беседу со школьниками 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 минут назад
В рамках Всероссийской акции «Дети России — 2018» сотрудники городской полиции провели профилактическую беседу о вреде наркотиков с учащимися средних классов гимназии №7 в Ленинском районе краевого центра.
Начальник отдела полиции №4 МУ МВД России «Красноярское» Борис Быконя совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о правонарушениях и преступлениях среди несовершеннолетних, привели конкретные примеры. Во время беседы с подростками особое внимание стражи порядка уделили на разъяснение несовершеннолетним последствий употребления наркотиков, а также об административной и уголовной ответственности за их незаконный оборот. Борис Анатольевич предупредил школьников о том, что даже один зарегистрированный факт употребления наркотика может перечеркнуть планы подростков на будущее. На протяжении всего мероприятия ребята активно задавали стражам порядка различные вопросы, на которые получали квалифицированные ответы.
В завершении встречи школьники посмотрели профилактический ролик антиалкогольной и антинаркотической направленности.
С 1 по 10 апреля проходит первый этап Всероссийской ежегодной профилактической операции «Дети России — 2018», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения молодежи в преступную деятельность, связанную с распространением наркотиков. Стоит отметить, что такие мероприятия проводятся сотрудниками красноярской полиции не только во время проведения акций, операций, рейдов, а на регулярной основе.
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