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В Венгрии почтут память татарского поэта Равиля Бухараева
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В Венгрии почтут память татарского поэта Равиля Бухараева 

Ревизор.ru 14 минут назад
Фото: Ревизор.ru
На памятном вечере исполнят стихи поэта на русском, татарском, английском, французском и венгерском языках. Кроме стихов посетители услышат русскую классическую и татарску народную музыку. А друзья литератора поделятся воспоминаниями о жизни Бухараева в Венгрии. Поэт, прозаик и драматург Равиль Бухараев скончался в 2012 году в Лондоне. Он был добровольным послом татарской и российской культуры за ее рубежами. Помимо своей писательской карьеры, он также был журналистом, комментатором и создателем программ на BBC.
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