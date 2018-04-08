В Венгрии почтут память татарского поэта Равиля Бухараева

На памятном вечере исполнят стихи поэта на русском, татарском, английском, французском и венгерском языках. Кроме стихов посетители услышат русскую классическую и татарску народную музыку. А друзья литератора поделятся воспоминаниями о жизни Бухараева в Венгрии. Поэт, прозаик и драматург Равиль Бухараев скончался в 2012 году в Лондоне. Он был добровольным послом татарской и российской культуры за ее рубежами. Помимо своей писательской карьеры, он также был журналистом, комментатором и создателем программ на BBC.