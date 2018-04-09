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«КомпАс». Кинокритик назвал главную проблему нового «Простоквашино»
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«КомпАс». Кинокритик назвал главную проблему нового «Простоквашино» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Мир24
Первая серия мультсериала «Возвращение в Простоквашино» была показана в соцсетях 3 апреля, и за двое суток она набрала совокупно около 20 миллионов просмотров. В пилотной шестиминутной серии события разворачиваются уже в наши дни: Шарик ведет блог, почтальон Печкин доставляет интернет-посылки, Матроскин занимается хозяйством, а у Дяди Федора появляется маленькая сестра Вера Павловна. Всего в 2018-2020 годы будет выпущено 30 серий.
Мультфильм вызвал неоднозначную реакцию. Одни зрители сочли его вполне достойным, другие критиковали графику, сюжет и новые образы любимых персонажей. В эфире радио-шоу «КомпАс» на радио Sputnik кинокритик, главный редактор сайта «Filmz.ru» Александр Голубчиков объяснил, что все недочеты — результат банальной нехватки времени и тех жестких рамок, в которые загнали режиссера и мультипликаторов «Возвращения в Простоквашино».
Кинокритик, главный редактор сайта «Filmz.ru» Александр Голубчиков"Проблема этого мультфильма не только в разжиревшем Матроскине и испуганных коровах — коровы, видимо, боятся темноты. Там есть еще и грызун, который не то крыса, не то белка или лиса. В чем же главная проблема? Для «Союзмультфильма» «Простоквашино» — это знаковый проект. С ним они заявляют, что будут новым если не Disney, то хотя бы Pixar. Они намерены перерабатывать все из прошлого. Ничего удивительного в этой идее, похожее было и с Disney, который возродил «Утиные истории». Это нормально — для нового поколения рассказывать старые сказки на новый лад. Проблема с «Простоквашино» в том, что он показывает практически все, что происходит с российской анимацией сегодня. В частности, в анимации сериальной. Несмотря на знаковость проекта для «Союзмультфильма», на производство продукта выделяется катастрофически мало времени. На производство анимационной серии от начала и раскадровки до выпуска серии в эфир проходит 3-4 месяца на 6-минутный фильм. Нужна целая команда авторов, которые будут оттачивать реплику каждого персонажа, продумают каждую деталь, бэкграунд. Но вместо этого на основе достаточно сырого сценария режиссеру приходится за 2-4 недели отрисовать все сцены этих 6 минут. После этого в оставшееся время работают аниматоры, а ведь это сделано в классической технике, только рисовано на планшете", — рассказал Александр Голубчиков.
Главная причина появления ремейков в мире — это желание студий заработать больше денег на некогда успешном продукте. Однако в России своя специфика, отмечает Александр Голубчиков.
"Почему такое большое количество ремейков? Сегодня студии уже не могут зарабатывать на своем каталоге, выпуская свои фильмы повторно или как-то продавая их. Те же видео-интернет ресурсы не предоставляют той возможности заработать, как раньше. И получается, что студии не могут заработать на том, на что права у них уже давно куплены. Им приходится переснимать, затрачивая какие-то деньги на производство, маркетинг, чтобы снова заработать на том наследии, благодаря которому когда-то заработали. Поэтому и говорят, мол, ребята давайте еще раз выпустим, перескажем эту историю и сделаем из этого что-то новое и интересное. А в России покупают права на ремейки, как, например, на «Кавказскую пленницу», а потом думают, что же мы будем с этим делать. Давайте-ка мы переснимем один-в-один, не задумываясь ни на минуту о том, что эту история сегодня надо бы рассказать как-то совсем по-другому. Что нельзя ее полностью калькировать и копировать, поскольку тогда было заложено совсем другое в истории", — заключил Александр Голубчиков.
"КомпАс". Кинокритик назвал главную проблему нового «Простоквашино» Слушайте полную версию выпуска радио-шоу «Компас»:
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