Дочка Тимати вместе с бабушкой красила яйца под «Катюшу»

Симона Юнусова показала, как они с внучкой Алисой готовились к Пасхе. Девочка красила яйца и пела песню «Катюша». В Сети в очередной раз восхитились чудесной бабушкой и ее внучкой.

Сегодня, 8 апреля, многие россияне празднуют самый главный праздник церковного года — Пасху. Не стала исключением и многонациональная семья рэпера Тимати . Его 4-летняя дочка Алиса Юнусова под чутким руководством любимой еврейской бабушки Симоны красила в разные цвета яйца. При этом девочка пела легендарную песню «Катюша». «Вчерашний день прошёл в стиле нашей многонациональной семьи. С утра был бассейн (помылись заодно), закусили мацой (т. к. у евреев идёт „Песах“). Днём красили яйца под „Катюшу“, а вечером преподнесли их нашей чудесной католической учительнице! Да здравствует дружба между конфессиями и народами!» — подписала видео мама Тимати.

Подписчики звездной бабушки отметили, что Алиса прекрасно поет. К тому же их порадовал выбор композиции. Также поклонники Алисы и ее семьи рассказали, как они готовились к светлому празднику Пасхи. «Здорово! И мы покрасили яйца. Мои фавориты: луковая шелуха, чай каркаде» «Хороший слух у девочки!» «Какой прекрасный голос, гены»

«Как она красиво песню спела. Замечательно, что Алиса знает и поёт такие песни. Прямо за душу взяло» «Какая старательная! И яички очень красивые получились» У 4-летней Алисы Юнусовой много увлечений. Девочка уже освоила серфинг, верховую езду, серьезно занимается балетом. А недавно бабушка Симона познакомила Алису с новым танцевальным направлением — хип-хоп. При этом женщина сама исполнила танцевальную связку в этом стиле.

Публикация от simona280 (@simona280) 6 Апр 2018 в 12:59 PDT Симона не раз признавалась, что появление Алисы перевернуло ее жизнь, которая теперь заиграла новыми красками и обрела еще один смысл.