Названы лучшие мировые весенне-летние фестивали и праздники

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости . Составлен рейтинг культурных фестивалей мира, большинство из которых проходит на открытом воздухе, сообщает издание The Telegraph.

Севилья, Испания

Участники Севильской апрельской ярмарки

Местные жители подходят чрезвычайно серьезно к Feria de Abril или Апрельской ярмарке, которая в этом году запланирована на 15-21 апреля. Они надевают традиционные наряды, танцуют фламенко на улицах, пьют херес, продают и покупают все, что душе угодно на ярмарке.

Также каждый день празднования начинается с конного шествия и продолжается корридой, ведь Севилья — один из немногих городов Испании, где она не запрещена.

Ним, Франция

Большие римские игры в Ниме

На три дня, с 28 по 30 апреля этот небольшой городок Южной Франции вспоминает свою историю, а именно тот факт, что он когда-то был частью Римской империи. На территории Нима сохранился амфитеатр, построенный в 60 году нашей эры, в котором и запланированы Большие римские игры: гонки на колесницах и сражения гладиаторов.

Денвер, Колорадо, США Участницы праздника Синко де Майо в Денвере, Колорадо

5 мая Мексика отмечает национальный праздник Cinco de mayo (Пятое мая), посвященный дню победы мексиканцев над французами в битве при Пуэбле 1862 года. Но праздник также отмечают и в США: Аризоне, Калифорнии, Техасе и Колорадо.

В Денвере празднование Cinco de mayo проходит как пышный этнический фестиваль — с традиционными танцами, песнями и блюдами национальной кухни.

Берлин, Германия

Участники фестиваля Karneval der Kulturen в Берлине

Карнавалы в Германии проходят в феврале, но берлинский Karneval der Kulturen или Карнавал культур традиционно собирает туристов со всего мира в мае. В этом году праздник проходит с 18 по 21 мая, при этом главное событие — четырёхчасовое карнавальное шествие — запланировано на воскресенье.

Сан-Франциско, Калифорния, США Карнавал в Сан-Франциско

Карнавал в Сан-Франциско — один из крупнейших на Западном побережье США, состоится в этом году в сороковой раз. 26 и 27 мая по главным улицам города пройдет шествие, которое, по мнению знатоков, отличается особой танцевальной техникой участников.

Тур, Франци

Фестиваль вин долины Луары, Франция

Фестиваль вин долины Луары VitiLoire является крупнейшим во Франции и в этом году пройдет 26 и 27 мая в 15 раз. Местные виноделы представят свою продукцию, также будут работать импровизированные кафе и бары. Чтобы насладиться вином, не обязательно оставаться на площади, можно купить пару бутылок и отправиться на виноградники на арендованном там же велосипеде.

Лиссабон, Португалия

Празднование Дня Святого Антония в Лиссабоне, Португалия

Святой Антоний, по мнению жителей столицы Португалии, покровительствует их городу, поэтому они ежегодно 13 июня, дают праздник в его честь. Но этот год будет особенным и весь первый летний месяц в Лиссабоне посвятят масштабному фестивалю в честь святого. 30 дней на улицах города организуют парады и театральные представления, а также будут готовить символ праздника — сардины с базиликом.