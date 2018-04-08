Берегите коней! или Пять стереотипов о цыганах

8 апреля 1971 года в Лондоне прошел первый в истории Всемирный цыганский конгресс, объединивший одну из самых многочисленных этногрупп без собственного государства. С тех пор каждый год в этот день отмечается Международный день цыган.

Об этом гордом народе ходят сотни самых разнообразных легенд: то они удачу приносят, то коней крадут, а иной раз и вообще умеют сглазы накладывать и привораживать людей. Зачастую только такими мифами знания о цыганах и ограничиваются. Корреспондент «МИР 24» разобрался в истории и правдивости стереотипов.

Стереотип первый. Все цыгане из Румынии

В народной культуре устойчиво закрепилось мнение о том, что Румыния — страна цыган. Между тем сами румыны лишь смертельно обидятся, если их так назвать. Действительно, цыган в стране по официальным оценкам всего около 2,5% (по неофициальным — до 11%). Это и кочевники, проживающие в лесах, и городские попрошайки, и вполне уважаемые артисты. Отношение к ним зачастую негативное, более того Румыния до XIX века считалась одной из столиц работорговли, а основным товаром выступали именно цыгане.

Откуда же пошел такой обидный для большинства румын стереотип? Скорее всего, им просто не повезло с названием страны. На большинстве языков она звучит как Romania, что очень схоже с самоназванием цыган — рома. Конечно, никакой связи на самом деле здесь нет, «Романия» происходит от латинского слова Romanus, что означает «римский».

Но если не Румыния, то какую страну стоит считать родиной этого в недавнем прошлом кочевого народа? Лингвисты, анализируя язык цыган пришли практически к однозначному выводу: они пришли из Индии. В строгой кастовой системе для дром — предков нынешних цыган — скорее всего попросту не нашлось места: они в основном занимались музыкой, театром и прочим подобным творчеством, которое было востребовано лишь в религиозных обрядах. А вот в светской жизни подобное не приветствовалось, что спровоцировало исход дром.

Сначала протоцыгане движутся на север Индии, оттуда — в Иран, где задерживаются на несколько веков, но из-за своенравного характера также не находят места в обществе, а затем часть из них перемещается в Византию. Именно эта группа в будущем сформирует западных цыган — ром.

После падения Византии в XV веке нашей эры ром рассредоточиваются по всему континенту, включая Англию и Россию. В Румынии они скопятся в большом количестве гораздо позже. Не путайте румын и цыган.

Стереотип второй. Цыгане — это одно племя

Цыгане действительно очень похожи друг на друга, да и язык их звучит схоже. Однако понятие «цыган» столь же расплывчатое, как «кавказец» или «европеец». У этого народа много различных ветвей, отличающихся традициями, культурой и вообще менталитетом.

Крупнейшей ветвью считаются рома. Они живут практически во всей западной Европе и в Северной Америке. Они — положительные герои в мире цыган. Творческие люди, которые практически не занимаются криминалом (об этом подробнее ниже), в целом аккуратные и чистоплотные люди, понимающие, что такое честь. К рома относится, например, худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко . Да и в целом, говоря о цыганах в лучших их проявлениях, подразумевают чаще всего рома.

Самая многочисленная группа рома, проживающая среди славян — это сэрвы. Они поселились на территории Украины и с тех пор живут бок о бок со славянами. Это одни из самых зажиточных и умелых цыган. Также в СНГ распространены котляры. Это консерваторы, живущие по старинным обрядам и традициям цыган. Кале, то есть «смуглые», проживают в испано— и португалоязычных странах. Из-за гонений они долгое время жили в пещерах, а некоторые и по сей день там обитают. Известны тем, что придумали и популяризировали танец фламенко.

Гораздо меньше повезло тем, кто имеет дело с цыганами на востоке. Вместо рома там обитают дом — те, кто не ушел в Византию вместе с «европейцами». Живут они в Египте, Турции, Греции, Сирии и многих других странах Ближнего и Среднего Востока. В целом живут бедно, занимаются попрошайничеством и криминалом. Они строго делят соседей на «своих» и «чужих» и в целом сильно маргинализированы. Практически всегда насильно забирают детей из школы, чтобы искусственно поддерживать низкий уровень образования в таборе.

Особой группой среди дом значатся люли. Все отрицательные истории о немытых цыганах-преступниках, живущих грабежом и насилием, идут именно от люли. Они же — главные наркобароны Средней Азии.

Отдельно стоит отметить боша или лом. Это пришедшие с Иранского плоскогорья в Армению и Грузию цыгане. Они практически полностью ассимилировались с армянами, говорят на их языке и используют их обряды. Многие исследователи считают, что эта группа вскоре полностью исчезнет.

Цыган цыгану рознь, и лучше их не путать, особенно когда речь идет о рома и люли.

Кроме того, цыганами могут быть и те, кто по всем внешним признакам к ним не относится. Этакими «почетными цыганами» могут стать люди, которые смогли доказать свою приверженность к этому народу. Например, тех, кто помогал рома во время геноцида 1935-1945 годов, признают настоящими членами сообщества.

Стереотип третий. Цыгане крадут лошадей

Что ж, не все стереотипы оказываются ложными. Действительно, и у люлю, и даже у рома в культуре присутствует фактически обрядовая кража лошадей. Это национальный цыганский спорт: они уводят лошадей друг у друга, у бедных, у богатых. При этом в пропаже лошади они всегда винят пострадавшего: мол, если бы ты хорошо обращался с животным, то оно бы с другим человеком никогда не ушло.

Фото: Ian Forsyth/ZUMAPRESS.com/TASS

Впрочем, если говорить о рома, то они никогда не уведут у вас лошадь с помощью угроз и не станут скрывать совершенное преступление. Для них украсть средство передвижение — это большая наука, мастерство и даже шоу. Один из возможных путей становления цыганом без цыганской крови — украсть из табора лошадь.

Традиция не умерла вместе с развитием средств передвижения. Лошадей сейчас меньше и крадут их, соответственно реже, зато среди цыган процветает угон авто. Все те же поверья сохраняются: в машине живет дух, и если бы хозяин почитал его должным образом, то автомобиль никогда бы не уехал с цыганом. Не забывайте хорошо обращаться со своим авто.

Стереотип четвертый. Цыгане — необразованные маргиналы и воры

Возможно, такое утверждение справедливо для люли: они зачастую ведут антисоциальный образ жизни, попрошайничают и не желают жить в согласии с гаджо — теми, кто не имеет романипэ, то есть цыганской крови.

Кроме того, долгое время после пришествия в Европу рома подвергались всяческим гонениям и лишениям, несмотря на то, что они массово принимали христианство. Невозможность устроиться на нормальную работу или даже заниматься ремеслом привела к тому, что цыгане стали образовывать криминальные кланы.

Но все же эти времена давно позади. Сейчас рома в Европе редко занимаются криминалом, все чаще — творчеством и мелким бизнесом. Красть, даже у гаджо, не в почете. Но можно обмануть. Искусство обмана значит для рома не меньше, чем искусство угона лошадей. Если жертва сама отдает тебе свои деньги и украшения — это не только не стыдно, а даже почетно. Отсюда и знаменитый цыганский гипноз.

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Стоит помнить, что и относятся к вещам цыгане гораздо легче. Своим личным они считают лишь украшения, оружие, да лошадей. Все остальное принадлежит табору, и этими вещами активно меняются. Для них нормально попросить у незнакомого человека понравившуюся кофту, но и он взамен может попросить, например, цыганский шарф. Меняются внутри табора почти всем, вплоть до кибиток. Из-за этого часто возникает культурное недопонимание между молодежью, впервые попавшей за пределы своей общины, и оседлыми людьми.

Стереотип пятый. Цыгане крадут детей и занимаются колдовством

Миф о краже детей цыганами идет из Средних веков. Тогда рома ходили по европейским городам и выкупали у семей детей, которых те не могли прокормить. Таким образом цыгане и проявляли милосердие, спасая малышей от голодной смерти, и свой табор расширяли — лишние руки нужны всегда.

С детьми ничего плохого, конечно, не делали. С ними обращались как со всеми другими малышами табора, учили их ремеслу и искусству обращения с лошадьми. В 12 лет им, как всем другим цыганам, выдавали нож и признавали полноправными членами общины.

Конечно, ничего этого настоящие родители уже не видели. Они считали, что рома скупают детей, чтобы проводить над ними колдовские обряды и использовать их кровь для всевозможных зелий. Стоит отметить, что и случаи краж бывали: цыгане без спроса забирали малышей из семей, если видели, что дети несчастны. Слухи быстро распространялись по городам, и вот уже колдунов-босяков боялись все родители.

Само «колдовство» по большей части также связано с гонениями цыган. Тем приходилось жить в лесу, перемещаться исключительно по ночам и в целом вести антисоциальный образ жизни, что и породило множество слухов о таинственных обрядах и сглазах рома.

Верят они в это и сами. Так, по их мнению, провалы Германии во Второй Мировой связаны именно с магическими силами цыган. Мол, свое дело сделали многочисленные сглазы, направленные на вермахт и лично Гитлера. Такие легенды помогают народу выживать, ведь мало кто после такого захочет повторить геноцид. Верить в это или нет — дело каждого.

К сожалению, большинство стереотипов о цыганах негативные и зародились, пускай не безосновательно, на почве обыкновенного страха перед чужаками. На самом же деле пришедший когда-то из Индии народ, пускай и мало интегрирован в современную культуру, но необычайно самобытен и обладает гигантским творческим потенциалом.

Цыгане, а в особенности рома, — это прежде всего танцы, музыка и задорный боевой характер, а не преступления и маргинальный образ жизни. Отметьте Международный день цыган походом в местный цыганский музей культуры или театр, прочитайте о традициях и быте этой этногруппы; расскажите об этой статье тем, кто еще остается заложником стереотипов о большом и гордом народе.

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