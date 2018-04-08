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Представитель Беларуси на «Евровидении» Alekseev рассказал о своем номере
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Представитель Беларуси на «Евровидении» Alekseev рассказал о своем номере 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение»-2018 Alekseev во время онлайн-конференции на сайте Белтерерадиокомпании рассказал, каким будет его номер, сообщает БЕЛТА.
Alekseev отметил, что номер, который будет представлен на «Евровидении», не такой, с каким певец выступал в финале отбора.
"Это очень личный номер. Трепетная работа, которая очень хорошо выражает мое внутреннее состояние", — признался исполнитель.
По словам Alekseev, он доволен тем, что получилось.
"Мы очень долго искали, как должна звучать песня. Было несколько идей постановки. Сейчас это все в очень приятном балансе. Есть в этом творческая гармония", — рассказал певец.
Напомним, представитель Беларуси с композицией «Forever» выступит на «Евровидении» в первом полуфинале под номером 8. «Евровидение»-2018 пройдет на 20-тысячной Алтис-Арене в Лиссабоне. Первый полуфинал традиционно состоится во вторник — в этом году это 8 мая. Второй полуфинал «Евровидения»-2018, в котором выступит представляющая Россию Юлия Самойлова, — 10 мая. Гран-финал запланирован на 12 мая.
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