Представитель Беларуси на «Евровидении» Alekseev рассказал о своем номере

Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение»-2018 Alekseev во время онлайн-конференции на сайте Белтерерадиокомпании рассказал, каким будет его номер, сообщает БЕЛТА.

Alekseev отметил, что номер, который будет представлен на «Евровидении», не такой, с каким певец выступал в финале отбора.

"Это очень личный номер. Трепетная работа, которая очень хорошо выражает мое внутреннее состояние", — признался исполнитель.

По словам Alekseev, он доволен тем, что получилось.

"Мы очень долго искали, как должна звучать песня. Было несколько идей постановки. Сейчас это все в очень приятном балансе. Есть в этом творческая гармония", — рассказал певец.