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В Орле юбилей Горького отметят в литературной гостинной
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В Орле юбилей Горького отметят в литературной гостинной 

РИА 57 26 минут назад
Фото: РИА 57
Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 150-летию со дня рождения Максима Горького «Человек-это звучит гордо…» для клубного объединения «Встреча» состоится 14 апреля в концертном зале областного центра народного творчества.
Зрителей ждет разговор о гордом и прекрасном, свободолюбивом и противоречивом Человеке, образ которого создавал писатель в своих произведениях. Участники гостиной услышат стихи Максима Горького в исполнении Орловской поэтессы Лилии Шумаковой, познакомятся с отрывками из пьес, расширят свои знания о его творчестве.
Мероприятие откроет хозяйка гостиной, которая познакомит гостей с жизнью и творчеством писателя и драматурга, а также проанализирует сегодняшнее восприятие творчества Горького и актуальность его творчества в современном мире. Участники клубного объединения «Встреча» будут не просто зрителями, но и главными участниками гостиной, прочтут отрывки из произведений Максима Горького. А украсит этот вечер хор ветеранов «Вдохновение», хор ветеранов «Калина красная», танцевальный коллектив «Еще не вечер…».
В конце вечера каждый сможет прочитать любимое стихотворение, в том числе и собственного авторства. Литературную гостиную будет сопровождать музыка великих русских композиторов, современников писателя, сумевших в своем творчестве также отразить своеобразие времени: А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов. Это сделает атмосферу гостиной более яркой, романтичной и эмоциональной.
Начало мероприятия в 14.00 по адресу переулок Карачевский, д.6.
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