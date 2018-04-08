В Орле юбилей Горького отметят в литературной гостинной

Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 150-летию со дня рождения Максима Горького «Человек-это звучит гордо…» для клубного объединения «Встреча» состоится 14 апреля в концертном зале областного центра народного творчества.

Зрителей ждет разговор о гордом и прекрасном, свободолюбивом и противоречивом Человеке, образ которого создавал писатель в своих произведениях. Участники гостиной услышат стихи Максима Горького в исполнении Орловской поэтессы Лилии Шумаковой, познакомятся с отрывками из пьес, расширят свои знания о его творчестве.

Мероприятие откроет хозяйка гостиной, которая познакомит гостей с жизнью и творчеством писателя и драматурга, а также проанализирует сегодняшнее восприятие творчества Горького и актуальность его творчества в современном мире. Участники клубного объединения «Встреча» будут не просто зрителями, но и главными участниками гостиной, прочтут отрывки из произведений Максима Горького. А украсит этот вечер хор ветеранов «Вдохновение», хор ветеранов «Калина красная», танцевальный коллектив «Еще не вечер…».

В конце вечера каждый сможет прочитать любимое стихотворение, в том числе и собственного авторства. Литературную гостиную будет сопровождать музыка великих русских композиторов, современников писателя, сумевших в своем творчестве также отразить своеобразие времени: А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов. Это сделает атмосферу гостиной более яркой, романтичной и эмоциональной.

Начало мероприятия в 14.00 по адресу переулок Карачевский, д.6.